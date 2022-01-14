Украинские летчики начали интенсивную подготовку (фото)

Авиабригады начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей Украине.

Бригады тактической авиации Воздушных сил Украины прошли плановые летные смены. Днем и ночью военные летали в сложных метеоусловиях, сообщает Армияинформ.

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За неделю летчики отработали одиннадцать смен, преодолев в общей сложности свыше 200 часов на разных типах самолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.

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"В таких условиях успех выполнения боевых задач зависит от профессиональной и слаженной работы всех подразделений обеспечения и наземных служб", — говорится в сообщении.

На следующей неделе начнется интенсивная летная подготовка молодых пилотов, которые в прошлом году закончили учебу в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Напомним, ранее в Николаеве прошли показательные полеты авиации ВСУ и НАТО.

Накануне ВСУ показали видео тренировочных стрельб украинских военных из противотанковых комплексов Javelin.