Украинские летчики начали интенсивную подготовку (фото)
Авиабригады начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей Украине.
Бригады тактической авиации Воздушных сил Украины прошли плановые летные смены. Днем и ночью военные летали в сложных метеоусловиях, сообщает Армияинформ.
За неделю летчики отработали одиннадцать смен, преодолев в общей сложности свыше 200 часов на разных типах самолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.
"В таких условиях успех выполнения боевых задач зависит от профессиональной и слаженной работы всех подразделений обеспечения и наземных служб", — говорится в сообщении.
На следующей неделе начнется интенсивная летная подготовка молодых пилотов, которые в прошлом году закончили учебу в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Напомним, ранее в Николаеве прошли показательные полеты авиации ВСУ и НАТО.
Накануне ВСУ показали видео тренировочных стрельб украинских военных из противотанковых комплексов Javelin.