ВСУ показали новое видео недавних учений с Javelin

В октябре прошлого года США передали ВСУ партию Javelin и ракет к ним.

В сети появилось видео тренировочных стрельб украинских военных из противотанковых комплексов Javelin. Министерство обороны опубликовало ролик в Twitter Defence of Ukraine.

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"Тренируемся ради победы ООС. ​Что такое Javelin в Украине?", — говорится в подписи к видео.

Кадры запуска Джавелинов на полигоне сопровождают слова песни Somebody Тo love.

В октябре Украина получила от США 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

В декабре на Донбассе Вооруженные силы Украины впервые использовали противотанковые комплексы Javelin. Военные уничтожили "вражеский" танк, не смотря на защитную сетку.

Напомним, передать Украине Джавелины и гаубицы планирую в Минобороны Эстонии, но этот вопрос будут согласовывать с США, как с производителем ракет.

В то же время американский эксперт Филипп А.Карбер заявил, что Украине не хватит противотанковых комплексов в случае вторжения России.