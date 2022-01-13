ВСУ показали новое видео недавних учений с Javelin
В октябре прошлого года США передали ВСУ партию Javelin и ракет к ним.
В сети появилось видео тренировочных стрельб украинских военных из противотанковых комплексов Javelin. Министерство обороны опубликовало ролик в Twitter Defence of Ukraine.
"Тренируемся ради победы ООС. Что такое Javelin в Украине?", — говорится в подписи к видео.
Кадры запуска Джавелинов на полигоне сопровождают слова песни Somebody Тo love.
В октябре Украина получила от США 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.
В декабре на Донбассе Вооруженные силы Украины впервые использовали противотанковые комплексы Javelin. Военные уничтожили "вражеский" танк, не смотря на защитную сетку.
Напомним, передать Украине Джавелины и гаубицы планирую в Минобороны Эстонии, но этот вопрос будут согласовывать с США, как с производителем ракет.
В то же время американский эксперт Филипп А.Карбер заявил, что Украине не хватит противотанковых комплексов в случае вторжения России.