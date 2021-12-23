Решетки россиянам не помогут: на Донбассе из Javelin уничтожили "танк РФ" с защитой на башне
Вражеская техника, на которую специально установили защитные экраны, была ликвидирована ракетой на расстоянии 1,5 км.
На Донбассе бойцы ВСУ провели учения с использованием противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что практические занятия с использованием американского вооружения проходили в зоне проведения ООС по приказу Командующего Объединенными силами Александра Павлюка.
Учения с использованием переносного комплекса Javelin впервые проводились на Донбассе.
"Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели — по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 км. Кроме того, была определена эффективность ведения огня с ПТРК Javelin в зимних погодных условиях", — сообщили в пресс-центре и добавили, что бойцы ВСУ успешно ликвидировали "вражескую" технику в ходе учений.
Примечательно, что во время практических занятий на танки установили решетчатые экраны, которые имитировали защиту башни. Опубликованные кадры свидетельствуют о том, что защитные решетки не помогли и техника была уничтожена.
Судя по сюжету 5 канала, во время учений в зоне проведения ООС также были неудачные запуски из противотанкового ракетного комплекса Javelin.
На видео отчетливо видно, как одна из ракет не достигла цели и взорвалась рядом с "вражеским" танком, на который установили решетчатые экраны.
В сюжете — с 02:45.
Отметим, что украинские военнослужащие целенаправленно тестируют комплексы Javelin для уничтожения "вражеских" танков, на башнях которых установлены решетчатые экраны. Подобным способом россияне пытаются защитить свою военную технику.
Так, Фокус ранее писал, что в ноябре в оккупированном Крыму заметили Т-80 с козырьком на башне. С помощью импровизированной защиты россияне, возможно, пытаются защитить бронетехнику от атаки БПЛА Bayraktar или выстрела из ПТРК Javelin.
Также Фокус в своей статье разбирался, почему в Крыму появляются танки с "палатками" и как Россия готовит свою технику к встрече с ПТРК Javelin.