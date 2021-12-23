Решетки россиянам не помогут: на Донбассе из Javelin уничтожили "танк РФ" с защитой на башне

Вражеская техника, на которую специально установили защитные экраны, была ликвидирована ракетой на расстоянии 1,5 км.

На Донбассе бойцы ВСУ провели учения с использованием противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что практические занятия с использованием американского вооружения проходили в зоне проведения ООС по приказу Командующего Объединенными силами Александра Павлюка.

Учения с использованием переносного комплекса Javelin впервые проводились на Донбассе.

"Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели — по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 км. Кроме того, была определена эффективность ведения огня с ПТРК Javelin в зимних погодных условиях", — сообщили в пресс-центре и добавили, что бойцы ВСУ успешно ликвидировали "вражескую" технику в ходе учений.

[ + – ] Бойцы ВСУ протестировали комплекс Джавелин в зоне ООС [ + – ] Бойцы ВСУ протестировали комплекс Джавелин в зоне ООС [ + – ] Бойцы ВСУ протестировали комплекс Джавелин в зоне ООС [ + – ] Бойцы ВСУ протестировали комплекс Джавелин в зоне ООС

Примечательно, что во время практических занятий на танки установили решетчатые экраны, которые имитировали защиту башни. Опубликованные кадры свидетельствуют о том, что защитные решетки не помогли и техника была уничтожена.

Судя по сюжету 5 канала, во время учений в зоне проведения ООС также были неудачные запуски из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

На видео отчетливо видно, как одна из ракет не достигла цели и взорвалась рядом с "вражеским" танком, на который установили решетчатые экраны.

В сюжете — с 02:45.

[ + – ] Бойцы ВСУ не попали ракетой из Javelin по "вражескому" танку

Отметим, что украинские военнослужащие целенаправленно тестируют комплексы Javelin для уничтожения "вражеских" танков, на башнях которых установлены решетчатые экраны. Подобным способом россияне пытаются защитить свою военную технику.

Так, Фокус ранее писал, что в ноябре в оккупированном Крыму заметили Т-80 с козырьком на башне. С помощью импровизированной защиты россияне, возможно, пытаются защитить бронетехнику от атаки БПЛА Bayraktar или выстрела из ПТРК Javelin.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему в Крыму появляются танки с "палатками" и как Россия готовит свою технику к встрече с ПТРК Javelin.