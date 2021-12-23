Ґрати росіянам не допоможуть: на Донбасі з Javelin знищили "танк РФ" із захистом на вежі
Ворожу техніку, на яку спеціально встановили захисні екрани, було ліквідовано ракетою на відстані 1,5 км.
На Донбасі бійці ЗСУ провели навчання з використанням протитанкового ракетного комплексу Javelin. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Повідомляється, що практичні заняття з використанням американського озброєння проходили в зоні проведення ООС за наказом Командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.
Навчання з використанням переносного комплексу Javelin уперше проводилося на Донбасі.
"Стрілянина з протитанкового комплексу велася за умовною метою — по танку в окопі, що розташований на відстані близько 1,5 км. Крім того, було визначено ефективність ведення вогню з ПТРК Javelin у зимових погодних умовах", — повідомили в пресцентрі і додали, що бійці ЗСУ успішно ліквідували "ворожу" техніку під час навчань.
Примітно, що під час практичних занять на танки встановили ґратчасті екрани, які імітували захист вежі. Опубліковані кадри свідчать про те, що захисні ґрати не допомогли і техніка була знищена.
Судячи із сюжету 5 каналу, під час навчань у зоні проведення ООС також були невдалі запуски протитанкового ракетного комплексу Javelin.
На відео чітко видно, як одна з ракет не досягла мети і вибухнула поряд із "ворожим" танком, на який встановили ґратчасті екрани.
У сюжеті – з 02:45.
Зазначимо, що українські військовослужбовці цілеспрямовано тестують комплекси Javelin для знищення ворожих танків, на вежах яких встановлені ґратчасті екрани. У такий спосіб росіяни намагаються захистити свою військову техніку.
Так, Фокус раніше писав, що у листопаді в окупованому Криму помітили Т-80 з козирком на вежі. За допомогою імпровізованого захисту росіяни, можливо, намагаються захистити бронетехніку від атаки БПЛА Bayraktar або пострілу із ПТРК Javelin.
Також Фокус у своїй статті розбирався, чому в Криму з'являються танки з "наметами" і як Росія готує свою техніку до зустрічі з ПТРК Javelin.