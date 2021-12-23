Ґрати росіянам не допоможуть: на Донбасі з Javelin знищили "танк РФ" із захистом на вежі

Ворожу техніку, на яку спеціально встановили захисні екрани, було ліквідовано ракетою на відстані 1,5 км.

На Донбасі бійці ЗСУ провели навчання з використанням протитанкового ракетного комплексу Javelin. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Повідомляється, що практичні заняття з використанням американського озброєння проходили в зоні проведення ООС за наказом Командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

Навчання з використанням переносного комплексу Javelin уперше проводилося на Донбасі.

"Стрілянина з протитанкового комплексу велася за умовною метою — по танку в окопі, що розташований на відстані близько 1,5 км. Крім того, було визначено ефективність ведення вогню з ПТРК Javelin у зимових погодних умовах", — повідомили в пресцентрі і додали, що бійці ЗСУ успішно ліквідували "ворожу" техніку під час навчань.

[ + – ] Бійці ЗСУ протестували комплекс Джавелін у зоні ООС [ + – ] Бійці ЗСУ протестували комплекс Джавелін у зоні ООС [ + – ] Бійці ЗСУ протестували комплекс Джавелін у зоні ООС [ + – ] Бійці ЗСУ протестували комплекс Джавелін у зоні ООС

Примітно, що під час практичних занять на танки встановили ґратчасті екрани, які імітували захист вежі. Опубліковані кадри свідчать про те, що захисні ґрати не допомогли і техніка була знищена.

Судячи із сюжету 5 каналу, під час навчань у зоні проведення ООС також були невдалі запуски протитанкового ракетного комплексу Javelin.

На відео чітко видно, як одна з ракет не досягла мети і вибухнула поряд із "ворожим" танком, на який встановили ґратчасті екрани.

У сюжеті – з 02:45.

[ + – ] Бійці ЗСУ не потрапили ракетою з Javelin по "ворожому" танку

Зазначимо, що українські військовослужбовці цілеспрямовано тестують комплекси Javelin для знищення ворожих танків, на вежах яких встановлені ґратчасті екрани. У такий спосіб росіяни намагаються захистити свою військову техніку.

Так, Фокус раніше писав, що у листопаді в окупованому Криму помітили Т-80 з козирком на вежі. За допомогою імпровізованого захисту росіяни, можливо, намагаються захистити бронетехніку від атаки БПЛА Bayraktar або пострілу із ПТРК Javelin.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому в Криму з'являються танки з "наметами" і як Росія готує свою техніку до зустрічі з ПТРК Javelin.