ЗСУ показали нове відео нещодавніх навчань з Javelin

У жовтні минулого року США передали ЗСУ партію Javelin та ракет до них.

У мережі з'явилося відео тренувальних стрільб українських військових з ракетних протитанкових комплексів Javelin. Міністерство оборони опублікувало ролик у Twitter Defence of Ukraine.

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"Тренуємося заради перемоги ООС. Що таке Javelin в Україні?", — йдеться в підписі до відео.

Кадри запуску Джавелінів на полігоні супроводжують слова пісні Somebody Тo Love.

У жовтні Україна отримала від США 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

У грудні на Донбасі Збройні сили України вперше використали протитанкові комплекси Javelin. Військові знищили "ворожий" танк, незважаючи на захисну сітку.

Нагадаємо, передати Україні Джавеліни та гаубиці планую у Міноборони Естонії, але це питання узгоджуватимуть із США як з виробником ракет.

Водночас, американський експерт Філіп А.Карбер заявив, що Україні не вистачить протитанкових комплексів у разі вторгнення Росії.