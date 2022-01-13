Україні не вистачить протитанкових комплексів у разі великої війни з РФ — американський експерт

За словами Філіпа Карбера, Javelin мають стримувальний ефект, але ширина можливого фронту дуже велика.

Американський військовий експерт у галузі оборони та нацбезпеки доктор Філіп А. Карбер в інтерв'ю для 19fortyfive заявив, що Україні не вистачить наявних протитанкових комплексів, якщо Кремль зважиться на повномасштабне вторгнення.

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Видання "1945" було засноване у 2020 році експертами з національної безпеки. Спеціалізується на проблемах війни, миру та військової політики.

На думку Карбера, в Україні недостатньо американських Javelin та українських протитанкових комплексів, щоб утримати широкий фронт нападу.

"Для прикриття фронту в шість разів більшого Україні знадобиться більше протитанкових керованих ракет, ніж у них є зараз або ми поставили", — зазначив експерт.

Він також зазначив, що попри невеликі поставки американських Javelin у ЗСУ, вони вже лякають РФ. Підтвердженням цього є встановлення імпровізованих ґрат на дахи російських танків. Javelin таким чином мають стримувальний ефект, непропорційний малій кількості озброєння в Україні.

[ + – ] Т-72 з імпровізованими ґратами

Доктор Філіп Карбер – президент фонду "Потомак". Є авторитетним експертом у галузі оборони та національної безпеки. Проходив службу у морській піхоті США. Брав участь у програмі армії США "Уроки, що були зроблені з російсько-української війни". Спеціалізується на стратегічній оцінці та плануванні, майбутній війні, оборонному плануванні, а також військово-політичних відносинах.

Нагадаємо, США закликають своїх громадян не відвідувати Україну через загрозу початку війни з Росією. Також Міноборони України показало список військової допомоги США у 2021 році.