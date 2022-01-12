Міноборони України показало список військової допомоги США у 2021 році (інфографіка)

Українська армія отримала бронеавтомобілі, санітарні машини, боєприпаси, катери, човни, бронежилети й іншу допомогу на суму $450 млн.

Міноборони України розкрило точну кількість і найменування типів техніки, отриманої від американців минулого року. Про це повідомляє АрміяInform.

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Зокрема, було передано:

20 колісних протимінних тралів Spark

55 бронеавтомобілів HMMWV

30 одиниць ПТРК Javelin (усього отримано 180 таких комплексів) і ракети до них

Список також включає додаткові поставки, організовані адміністрацією Байдена у зв'язку з зростанням військової загрози з боку Росії, на суму $200 млн.

[ + – ] Допомога США минулого року Фото: ukrmilitary.com

Ця допомога стала можливою завдяки ухваленню Конгресом США у 2014 році Акту про підтримку свободи в Україні. До 2017 року постачання обмежувалося нелетальною зброєю, потім президент Трамп дозволив відправляти у 2018 році снайперські гвинтівки Barrett M107A1.

На початку 2019 року було погоджено перше постачання українським ЗС протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму $39 млн. За весь час постачання таких ракет було отримано 540 штук. У листопаді 2021 року комплекси Stinger українські війська вперше застосували в боях на Донбасі.

Обсяг і асортимент військової допомоги продовжують зростати — нині в адміністрації президента Байдена обговорюють можливість постачання українцям переносних зенітних комплексів Javelin.

У грудні 2021 року постачання американської зброї Україні було припинено. За інформацією журналістів, це сталося у зв'язку з початком переговорів керівництва Росії та країн-членів НАТО. Проте вони не припинені — на поточний рік у бюджеті США заплановано відвантаження такої допомоги на $200 млн.

Раніше Фокус писав про можливість створення на території України іноземних військових баз. За умови, що країни НАТО дадуть на це згоду, і якщо українська сторона зможе обґрунтувати, для чого потрібне таке розміщення.