Створення іноземних військових баз на території України можливе, — експерт

Для цього необхідні як мінімум дві умови: згода та бажання іноземних партнерів, обґрунтування з боку України, чому потрібна така військова допомога.

"Конституція України забороняє розміщення іноземних військових баз на території нашої країни. Але ніколи не говори ніколи, навіть якщо все записано досить однозначно", — каже Павло Лакійчук, капітан І рангу в запасі, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". За його словами, Основний Закон не може бути на заваді захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Тобто у разі загрози туди можна внести зміни, навіть якщо для цього доведеться провести всеукраїнський референдум, як у разі розміщення в Україні іноземних військових баз.

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"З військової точки зору "військова база" — логістичний пункт, призначений для забезпечення бойових дій військ. Це не сам військовий контингент — угруповання сил. Заборони на розміщення угруповання сил у Конституції немає. І коли Олексій Резніков вказував на можливість розгортання на території України іноземних сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів, він знав, про що говорить", — сказав Лакійчук Фокусу у матеріалі "Флот і ППО. Як іноземні військові бази можуть закрити два головні проломи в українській обороні". Він посилається на закон "Про порядок допуску й умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України", який передбачає, що іноземні війська можуть перебувати в Україні для допомоги у відображенні збройної агресії. Їхній допуск дозволяє парламент. Але головне, вважає експерт, не юридичні терміни, а цілі.

При цьому експерти сьогодні мають сумніви, що США чи їхні партнери по НАТО готові розміщувати на території України свої військові бази.

"США перебувають у процесі виведення військ з Афганістану, Сирії, Іраку, і вони навряд чи мають бажання витрачати більше грошей на військові бази США в інших частинах світу, — зауважує Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні. — При цьому немає причин, через які ми не могли б цього зробити, якби український уряд запросив Сполучені Штати, а США були б готові. Ми могли б легко розмістити якусь тренувальну базу в Україні, якби ми також цього захотіли".

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков говорив про важливість розширення безпеки пакет для України. Насамперед — за рахунок розгортання сил ППО.