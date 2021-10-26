Создание иностранных военных баз на территории Украины возможно, - эксперт

Для этого необходимо как минимум два условия: согласие и желание иностранных партнеров, обоснование со стороны Украины, почему необходима такая военная помощь.

"Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории нашей страны. Но никогда не говори никогда, даже если все записано довольно однозначно", — говорит Павел Лакийчук, капитан I ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI". По его словам, Основной Закон не может быть помехой защите суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть в случае угрозы туда можно внести изменения, даже если для этого придется провести всеукраинский референдум, как в случае с размещением в Украине иностранных военных баз.

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"С военной точки зрения "военная база" — логистический пункт, предназначенный для обеспечения боевых действий войск. Это не сам военный контингент — группировки сил. Запрета на размещение группировки сил в Конституции нет. И когда Алексей Резников указывал на возможность развертывания на территории Украины иностранных сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений, он знал, о чем говорит", — сказал Лакийчук Фокусу в материале "Флот и ПВО. Как иностранные военные базы могут закрыть две главные бреши в украинской обороне". Он ссылается на закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины", предусматривающий, что иностранные войска могут находиться в Украине для помощи в отражении вооруженной агрессии. Их допуск разрешает парламент. Но главное, считает эксперт, — не юридические термины, а цели.

При этом эксперты сегодня сомневаются, что США или их партнеры по НАТО готовы размещать на территории Украины свои военные базы.

"США находятся в процессе вывода войск из Афганистана, Сирии, Ирака, и у них вряд ли есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира, — замечает Курт Волкер, бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине. — При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели".

Ранее вице-премьер Алексей Резников говорил о важности расширения по безопасности пакет для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО.