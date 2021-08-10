Законодательство позволяет разместить на территории Украины американские ПВО, – Резников

По словам вице-премьера, из-за "Северного потока-2" под давлением окажутся страны Балтии, Польша и Украина. А остальная Европа в будущем попадет под "тотальную зависимость" от РФ.

Необходимо усилить акции в отношении России в связи с фактической оккупацией этой страной Азовского моря и завершением строительства газопровода "Северный-поток-2", заявил во время встречи с руководителем американской неправительственной организации "Jamestown Foundation" Гленом Говардом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном море, полностью его милитаризировав. Украина особенно обеспокоена действиями РФ, направленных на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", – сказал политик.

По его словам, именно с опорой на Крым РФ осуществляет свои военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на балканские страны.

"Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2. Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии — это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", – отметил Резников.

Вице-премьер убежден в необходимости усиления санкций против компаний, воплощающих этот проект, а также не допустить запуска "СП-2".

Кроме того, важным, по его мнению, является расширение "пакет безопасности" для Украины.

"В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – заключил Резников.

Напомним, в июне Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в размере $150 млн, оказываемой в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

В свою очередь, президент США Джо Байден намекнул, что настоящая война с Россией может начаться из-за серьезной кибератаки.

Также сообщалось, что в марте в Одессу прибыла партия военной помощи из США, включающая 350 тонн различного военного оборудования, в том числе – внедорожники "Хамви".