Байден намекнул, что настоящая война с РФ может начаться из-за серьезной кибератаки (видео)

Президент США назвал Путина загнанным в угол противником, что делает его потенциально более опасным.

Президент США Джо Байден отметил, что у президента РФ Владимира Путина "настоящие проблемы", потому что он сидит на "экономике, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего". Об этом он сказал, выступая перед руководителями разведывательного сообщества США. Такая встреча у него состоялась впервые после вступления в должность президента.

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Всего через несколько несколько недель после встречи с Путиным в Женеве Байден назвал его загнанным в угол противником, что делает его потенциально более опасным.

Президент США отметил состояние российской экономики, зависящей от нефти, и сделал серьезное предупреждение о рисках кибер-авантюризма.

"Если мы закончим войной – настоящей стреляющей войной с крупной державой – это будет следствием серьезной кибератаки", – сказал он.

Байден также рассказал о возможностях разведки США. "Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит", – сказал Байден, обращаясь к людям, сидящим в зале.

Он обвинил Россию в распространении дезинформации, связанной с выборами в США, уже после того, как американская сторона заявила о вмешательстве России в выборы в 2016 и 2020 годах.

"Это чистое нарушение нашего суверенитета", – сказал Байден.

Напомним, Байден и Путин 9 июля провели телефонный разговор по итогам их встречи Швейцарии. По данным пресс-службы Белого дома, президенты США и РФ высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, "который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете безопасности ООН".

Помимо этого, Байден говорил о продолжающиеся кибератаках с использованием программ-вымогателей, совершаемых с территории России.

Он предупредил, что Вашингтон готов предпринять "все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова".