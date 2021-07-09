Байден провел переговоры с Путиным: что обсудили президенты США и РФ

Глава Белого дома предупредил Путина, что США готовы предпринять действия для защиты своего народа на фоне продолжающихся кибератак.

Джо Байден и Владимир Путин в пятницу, 9 июля, провели телефонный разговор по итогам саммита, который проходил в Швейцарии, сообщает пресс-служба Белого дома.

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По данным пресс-службы, президенты США и Российской Федерации высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, "который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН".

Помимо этого, Джо Байден обсудил с Владимиром Путиным продолжающиеся кибератаки с использованием программ-вымогателей, совершаемых с территории России.

"Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей", — говорится в сообщении.

Также президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина, что Вашингтон готов предпринять "все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова".

На официальном сайте Кремля пока никак не комментировали телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

"Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не спонсируется государством, мы ожидаем от них действий. Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично", — добавил Джо Байден в эфире телеканала NBC.

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден передал Путину список 16 объектов, в отношении которых США хотят запретить совершение кибератак. По словам президента США, он дал понять Владимиру Путину, что у него есть "существенные" рычаги влияния в сфере кибербезопасности, а кибератаками РФ портит свой имидж.

Также Фокус рассказывал, что Путин чувствует, что находится в окружении. По словам президента США Джо Байдена, имея границу с Китаем и плачевную экономику, Кремль сейчас "меньше всего думает о новой фазе холодной войны".