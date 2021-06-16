Байден о холодной войне с РФ: "Путин чувствует, что находится в окружении"

Американский лидер рассказал, что имея границу с Китаем и плачевную экономику, Кремль сейчас "меньше всего думает о новой фазе холодной войны".

Президент США Джо Байден уверен, что лидер РФ Владимир Путин не хочет новой холодной войны.

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Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по итогам саммита, который проходил 16 июня в Женеве.

Один из журналистов отметил, что накануне саммита говорилось о том, что страны вступают на тропу холодной войны и обратно от нее отходят.

"Что привело вас к той мысли, что Путин решил отойти от своей фундаментальной роли лидера, который нарушает работу НАТО и вмешивается в жизнь США. Вы, как руководитель США, сказали ему, каковы будут штрафные санкции, какое будет наказание за нарушение этих правил?".

По словам Джо Байдена, он рассказал Владимиру Путину, что Вашингтон обладает значительным киберпотенциалом. Он также добавил, что США будут отвечать на неправомерные действия России, когда это будет необходимо.

"Это значительный потенциал. Если они будут нарушать эти базовые правила — мы будем реагировать в киберпространстве", — заявил президент США.

Джо Байден уверен, что Владимир Путин не заинтересован в холодной войне с США. Он отметил, что у РФ есть тысячекилометровая граница с Китаем, который считает себя сверхдержавой, и российская экономика находится в плачевном состоянии, поэтому Кремль меньше всего думает о новой фазе холодной войны.

"Думаю, что он меньше всего сейчас хочет холодной войны. И я вам могу риторический вопрос сейчас задать. Если у вас тысячекилометровая граница с Китаем. И если Китай считает себя самой могущественной экономической и военной державой в мире, а вы находитесь в ситуации, когда у вас экономика страдает, и вам нужно развиваться более агрессивно. И я не думаю, что он (Путин — ред.) думает сейчас о холодной войне с США. Я ему сказал, что наши поколения разделены на 10 лет, у нас здесь не всемирная дружба и братство, мы не танцуем танцы дружбы. Это все в наших общих интересах, и мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны. Он (Путин — ред.) это понимает. Но это не означает, что он готов сложить оружие. Он все равно чувствует, что находится в окружении. Он все равно продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить", — подытожил Джо Байден, отвечая на вопрос о возможной новой фазе холодной войны.

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден заявил о поддержке Украины на саммите с Путиным. По словам президента США, он договорился с Владимиром Путиным продолжать дипломатические усилия по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в рамках Минских договоренностей.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден обсудил кибератаки в США с Путиным. По его словам, он передал Владимиру Путину список 16 секторов инфраструктуры, против которых Вашингтон хочет запретить совершать кибератаки.