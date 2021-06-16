Байден о кибератаках: "Я передал Путину список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям"

По словам лидера Белого дома, на нем с Путиным лежит ответственность по урегулированию отношений между США и Россией.

Президент США Джо Байден на саммите с Владимиром Путиным представил список из 16 секторов инфраструктуры, против которых Вашингтон хочет запретить совершать кибератаки.

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Об этом лидер Белого дома сообщил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.

По словам Джо Байдена, есть ряд вопросов, по которым интересы США и России совпадают.

Одним из таких вопросов, как отметил президент США, является стратегическая стабильность. Он с Владимиром Путиным на саммите обсудил меры по контролю вооружений и непреднамеренным конфликтам.

Помимо этого, на саммите в Женеве Джо Байден и Владимир Путин обсуждали кибератаки, к которым, по данным разведки США, могут быть причастны российские хакеры.

"Другая область, о которой мы говорили, это кибербезопасность. Определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину — ред.) список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с антитеррористического сектора. Это не просто теория, это должно подтверждаться практикой. Ответственные страны должны привлекать к ответственности кибербандитов и преступников. И мы согласились, что наши эксперты встретятся, чтобы понять, что представляет собой этот вопрос, что является недозволенным, и что является опасным для обеих стран", — подчеркнул Джо Байден на пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным.

Джо Байден также добавил, что на саммите в Женеве он не обсуждал с Владимиром Путиным военный ответ на кибератаки.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин затронул тему кибератак после саммита с Джо Байденом в Женеве. Глава Кремля заявил о готовности провести переговоры и решить, какая из стран и за какие кибератаки должна взять ответственность. Однако, вопрос о создании киберальянса с США Владимир Путин не затронул.

Также Фокус в своем материале объяснял, смогут ли Байден и Путин зарыть топор кибервойны между США и РФ.