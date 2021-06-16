Байден про кібератаки: "Я передав Путіну список 16 секторів, які не повинні піддаватися нападам"

За словами лідера Білого дому, на ньому з Путіним лежить відповідальність щодо врегулювання відносин між США та Росією.

Президент США Джо Байден на саміті з Володимиром Путіним представив список із 16 секторів інфраструктури, проти яких Вашингтон хоче заборонити здійснювати кібератаки.

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Про це лідер Білого дому повідомив на пресконференції після переговорів із Володимиром Путіним.

За словами Джо Байдена, є низка питань, за якими інтереси США та Росії збігаються.

Одним із таких питань, як зазначив президент США, є стратегічна стабільність. Він із Володимиром Путіним на саміті обговорив заходи з контролю над озброєннями й ненавмисними конфліктами.

Крім цього, на саміті в Женеві Джо Байден і Володимир Путін обговорювали кібератаки, до яких, за даними розвідки США, можуть бути причетні російські хакери.

"Інша галузь, про яку ми говорили, це кібербезпека. Певні обʼєкти критично важливої інфраструктури не повинні піддаватися нападам. Я передав йому (Путіну — ред.) список 16 секторів, які не повинні піддаватися нападам та атакам, починаючи з антитерористичного сектору. Це не просто теорія, це повинно підтверджуватися практикою. Відповідальні країни повинні залучати до відповідальності кібербандитів і злочинців. І ми погодилися, що наші експерти зустрінуться, щоб зрозуміти, що являє собою це питання, що є недозволеним, і що є небезпечним для обох країн", — підкреслив Джо Байден на пресконференції після саміту з Володимиром Путіним.

Джо Байден також додав, що на саміті в Женеві він не обговорював із Володимиром Путіним військову відповідь на кібератаки.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін торкнувся теми кібератак після саміту з Джо Байденом у Женеві. Глава Кремля заявив про готовність провести переговори і вирішити, яка з країн і за які кібератаки повинна взяти відповідальність. Однак, питання про створення кіберальянсу зі США Володимир Путін не торкнувся.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чи зможуть Байден і Путін зарити сокиру кібервійни між США й РФ.