"Нас теж атакують зі США, але потрібно відкинути ці інсинуації", — Путін про кібербезпеку

Президент РФ заявив про готовність провести переговори і вирішити, яка з країн і за які кібератаки повинна взяти відповідальність. Але про створення кібер-альянсу зі США і словом не обмовився.

Сьогодні в Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна, після якої вони провели пресконференції — кожен окремо. Виступаючи перед журналістами, Путін відповів на питання, що стосується співпраці двох держав у сфері кібербезпеки. Про це докладно розповідає Фокус.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Президент РФ заявив, що забезпечення безпеки в кіберпросторі вважає надзвичайно важливим.

"Ми почнемо з цього приводу консультації", — зазначив він.

Також Путін повідомив, що Росія не входить до якогось списку країн, з територій яких найбільш часто відбуваються хакерські атаки. Щоправда, він не уточнив, яка саме організація займається створенням такого антирейтингу, вказавши тільки на якісь "американські джерела".

"Тепер із приводу того, хто повинен на себе брати які зобовʼязання. Хочу вас проінформувати про речі, які, загалом відомі, але не широкому загалу. З американських джерел, — боюся наплутати назви організацій, ось Пєсков вам потім передасть, — з американських джерел випливає, що найбільша кількість кібератак у світі здійснюється з кіберпростору США, на другому місці Канада, потім дві латино-американські країни. Росія в цьому списку країн, з територій або з кіберпростору яких здійснюються кібератаки різного роду, як бачите, не значиться", — підкреслив російський лідер.

Далі він поділився даними щодо відповідей на запити "американських колег" про те, чи були здійснені ті чи інші зломи російськими хакерами. За його словами, РФ відповіла на всі запити без винятку, а ось Росії США відповідей на аналогічні запити про атаки американських хакерів не надали зовсім.

"Протягом 2020 року ми отримали зі США 10 запитів із приводу кібератак на обʼєкти США, як кажуть наші колеги "з території Росії", і два запити цьогоріч. На всі з них, і в минулому році, і в цьому, наші колеги отримали вичерпні відповіді. Зі свого боку, Росія надіслала у відповідну структуру США 45 таких запитів, а в першому півріччі цього року — 35. Жодної відповіді ми до сих пір не отримали. Це говорить про те, що нам є про що працювати", — акцентував Путін.

Питання про те, хто в якому обсязі й з приводу чого повинен брати на себе зобовʼязання, повинне вирішуватися під час переговорного процесу, вважає президент РФ. Він сказав, що він домовився про консультації з цього приводу між двома сторонами.

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є надзвичайно важливою в світі взагалі, для США зокрема, і для РФ — в такому ж обсязі", — підсумував Путін.

Президент РФ абсолютно чітко сказав про те, що державні органи Росії не причетні до атак, скоєних у 2021 році.

"Ми знаємо про кібератаки на трубопровідну компанію США, знаємо, що компанія змушена була заплатити пʼять мільйонів шантажистам (насправді сума викупу була еквівалентна 4,5 млн доларів США — ред.). Частину грошей, за моєю інформацією, вже повернули з електронних гаманців, а частину — ні. Ну, до чого тут держоргани Росії?" — задався він питанням.

Політик не забув звинуватити США в атаках на Росію.

"Ми стикаємося з такими ж погрозами. Зокрема, на систему охорони здоровʼя одного з великих регіонів РФ. Звичайно, ми бачимо звідки походять ці атаки, бачимо, що робота координується з кіберпростору США", — сказав він.

Й одразу ж підкреслив, що не вважає винними конкретно держоргани США.

"Я не думаю, що офіційна влада США зацікавлена в маніпуляціях подібного роду. Треба відкинути будь-які інсинуації і на експертному рівні потрібно почати працювати між урядом США й РФ. Ми в принципі про це домовилися і Росія до цього готова", — резюмував він.

Конкретних планів щодо створення якоїсь російсько-американської платформи для регуляції правил поведінки в глобальному кіберпросторі Путін не озвучив.

Пропонуємо Вам ознайомитися з матеріалом Женева покаже. Чи закопають Байден і Путін сокиру кібервійни між США й РФ.