"Нас тоже атакуют из США, но нужно отбросить эти инсинуации", - Путин о кибербезопасности

Президент РФ заявил о готовности провести переговоры и решить, какая из стран и за какие кибератаки должна взять ответственность. Но о создании кибер-альянса с США и словом не обмолвился.

Сегодня в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, после которой они провели пресс-конференции — каждый отдельно. Выступая перед журналистами, Путин ответил на вопрос, касающийся сотрудничества двух государств в сфере кибербезопасности. Об этом подробно рассказывает Фокус.

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Президент РФ заявил, что обеспечение безопасности в киберпространстве считает чрезвычайно важным.

"Мы начнем на этот счет консультации", — отметил он.

Также Путин сообщил, что Россия не входит некий список стран, с территорий которых наиболее часто происходят хакерские атаки. Правда, он не уточнил, какая именно организация занимается составлением такого анти-рейтинга, указав только на некие "американские источники".

"Теперь по поводу того, кто должен на себя брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то известны, но не широкой публике. Из американских источников, — боюсь напутать названия организаций вот Песков вам потом передаст, — из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте Канада, потом две латино-американские страны. Россия в этом списке стран, с территорий или с киберпространств которых осуществляются кибератаки разного рода, как видите, не значится", — подчеркнул российский лидер.

Далее он поделился данными касательно ответов на запросы "американских коллег" о том, были ли совершены те или иные взломы российскими хакерами. По его словам, РФ ответила на все запросы без исключения, а вот России США ответов на аналогичные запросы об атаках американских хакеров не предоставила вовсе.

"На протяжение 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты США, как говорят наши коллеги "с территории России", и два запроса в этом году. На все из них, и в прошлом году, и в этом, наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили Это говорит о том, что нам есть о чем работать", — акцентировал Путин.

Вопросы о том, кто в каком объеме и по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса, считает президент РФ. Он сказал, что он договорился о консультациях по этому поводу между двумя сторонами.

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для США в частности, и для РФ — в таком же объеме", — подытожил Путин.

Президент РФ совершенно четко сказал о том, что государственные органы России не причастны к атакам, совершенным в 2021 году.

"Мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию США, знаем, что компания вынуждена была заплатить пять миллионов шантажистам (на самом деле сумма выкупа была эквивалентна 4,5 млн долларов США — ред.). Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть — нет. Ну, при чем здесь госорганы России?", — задался он вопросом.

Политик не преминул обвинить США в атаках на Россию.

"Мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, на систему здравоохранения одного из крупных регионов РФ. Конечно, мы видим откуда происходят эти атаки, видим, что работа координируется из киберпространства США", — сказал он.

И тут же подчеркнул, что не считает виновными конкретно госорганы США.

"Я не думаю, что официальные власти США заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно отбросить всякие инсинуации и на экспертном уровне нужно начать работать между правительством США и РФ. Мы в принципе об этом договорились и Россия к этому готова", — резюмировал он.

Конкретных планов о создании некоего российско-американской платформы для регуляции правил поведения в глобальном киберпространстве Путин не озвучил.

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