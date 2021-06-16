Байден про холодну війну з РФ: "Путін відчуває, що знаходиться в оточенні"

Американський лідер розповів, що маючи кордон із Китаєм і плачевну економіку, Кремль зараз "найменше думає про нову фазу холодної війни".

Президент США Джо Байден впевнений, що лідер РФ Володимир Путін не хоче нової холодної війни.

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Про це глава Білого дому заявив на пресконференції за підсумками саміту, який проходив 16 червня в Женеві.

Один із журналістів зазначив, що напередодні саміту говорилося про те, що країни вступають на стежку холодної війни і назад від неї відходять.

"Що привело вас до тієї думки, що Путін вирішив відійти від своєї фундаментальної ролі лідера, який порушує роботу НАТО та втручається в життя США. Ви, як керівник США, сказали йому, які будуть штрафні санкції, яке буде покарання за порушення цих правил?".

За словами Джо Байдена, він розповів Володимиру Путіну, що Вашингтон має значний кіберпотенціал. Він також додав, що США відповідатимуть на неправомірні дії Росії, коли це буде необхідно.

"Це значний потенціал. Якщо вони порушуватимуть ці базові правила — ми будемо реагувати в кіберпросторі", — заявив президент США.

Джо Байден впевнений, що Володимир Путін не зацікавлений в холодній війні зі США. Він зазначив, що в РФ є тисячокілометровий кордон із Китаєм, який вважає себе наддержавою, і російська економіка знаходиться в жалюгідному стані, тому Кремль найменше думає про нову фазу холодної війни.

"Думаю, що він найменше зараз хоче холодної війни. І я вам можу риторичне питання зараз поставити. Якщо у вас тисячокілометровий кордон із Китаєм. І якщо Китай вважає себе наймогутнішою економічною та військовою державою у світі, а ви перебуваєте в ситуації, коли у вас економіка страждає, і вам потрібно розвиватися більш агресивно. І я не думаю, що він (Путін — ред.) думає зараз про холодну війну зі США. Я йому сказав, що наші покоління розділені на 10 років, у нас тут не всесвітня дружба і братерство, ми не танцюємо танці дружби. Це все в наших спільних інтересах, і ми не хочемо опинитися в умовах ядерної війни. Він (Путін — ред.) це розуміє. Але це не означає, що він готовий скласти зброю. Він все одно відчуває, що знаходиться в оточенні. Він все одно продовжує очікувати, що ми намагаємося його змістити", — підсумував Джо Байден, відповідаючи на питання про можливу нову фазу холодної війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден заявив про підтримку України на саміті з Путіним. За словами президента США, він домовився з Володимиром Путіним продовжувати дипломатичні зусилля з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден обговорив кібератаки в США з Путіним. За його словами, він передав Володимиру Путіну список 16 секторів інфраструктури, проти яких Вашингтон хоче заборонити здійснювати кібератаки.