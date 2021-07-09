Байден провів переговори з Путіним: що обговорили президенти США й РФ

Глава Білого дому попередив Путіна, що США готові вжити заходів для захисту свого народу на тлі тривалих кібератак.

Джо Байден і Володимир Путін у пʼятницю, 9 липня, провели телефонну розмову за підсумками саміту, який проходив у Швейцарії, повідомляє пресслужба Білого дому.

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За даними пресслужби, президенти США та Російської Федерації високо оцінили спільну роботу своїх команд після американо-російського саміту, "який призвів до одностайного відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії сьогодні в Раді Безпеки ООН".

Крім цього, Джо Байден обговорив із Володимиром Путіним тривалі кібератаки з використанням програм-вимагачів, що здійснюються з території Росії.

"Президент Байден наголосив на необхідності того, щоб Росія вжила заходів щодо припинення діяльності груп програм-вимагачів, що діють в Росії, і підкреслив, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу з більш широкою загрозою, що виходить від програм-вимагачів", — йдеться в повідомленні.

Також президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна, що Вашингтон готовий вжити "всіх необхідних заходів для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику".

На офіційному сайті Кремля поки ніяк не коментували телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Путіним.

"Я дуже чітко дав йому зрозуміти, що США очікують, що коли діяльність за допомогою вірусів-вимагачів йде з їхньої території, навіть якщо вона не спонсорується державою, ми очікуємо від них дій. Ми встановили способи комунікації зараз на регулярній основі, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, коли кожен із нас думає, що щось відбувається в іншій країні, що зачіпає його країну. Розмова пройшла добре, я налаштований оптимістично", — додав Джо Байден в ефірі телеканалу NBC.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден передав Путіну список 16 обʼєктів, щодо яких США хочуть заборонити напади кібератак. За словами президента США, він дав зрозуміти Володимиру Путіну, що в нього є "істотні" важелі впливу у сфері кібербезпеки, а кібератаками РФ псує свій імідж.

Також Фокус розповідав, що Путін відчуває, що знаходиться в оточенні. За словами президента США Джо Байдена, маючи кордон із Китаєм і плачевну економіку, Кремль зараз "найменше думає про нову фазу холодної війни".