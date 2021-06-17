Встреча Путина и Байдена в Женеве: проверка позиций или возможность изменить мир

Украина, послы, ядерное вооружение, кибератаки, Навальный: о чем разговаривали Путин и Байден в Женеве? Фокус собрал все главные заявления и наиболее важные моменты встречи двух президентов.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялись двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран на вилле Ла Гранж продлилась около 3,5 часов и, по заявлению сторон, была "конструктивной".

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Байден прилетел в Женеву накануне дня встречи, 15 июня. Путин же прибыл в город непосредственно перед саммитом. Кортеж российского лидера подъехал прямо к закрытому трапу самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.

Приветствуя российского лидера, именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия. Перед началом закрытой части саммита Путин поблагодарил Байдена за инициативу (именно президент США предложил провести встречу), на что тот заявил, что считает личные переговоры полезными и назвал США и РФ "двумя великими державами".

[ + – ] Байден во время переговоров с Путиным в Женеве назвал США и РФ "двумя великими державами"

Предварительный график саммита предполагал 20-минутный перерыв. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на представителя Белого дома, кофе каждый пил сам по себе, смолл-толка за чашечкой не получилось. И гостевую книгу на вилле XVIII века оба президента подписали в разное время.

После переговоров первым на крыльцо Ла Гранж вышел Джо Байден. Перед тем, как сесть в автомобиль кортежа американский лидер показал журналистам большой палец — надо полагать, "все хорошо".

Пресс-конференции президенты также дали раздельно — на этом настояла американская сторона. В Белом доме, комментируя этот момент, подчеркнули, что сочли формат "индивидуального общения с журналистами" более подходящим для ситуации.

Пресс-конференция Владимира Путина: что сказал президент России по итогам встречи с Байденом

Путин общался с журналистами прямо на вилле Ла Гранж — около 55 минут. Президент РФ обошелся без вступительного слова, очертив лишь примерный круг тем, которые они обсуждали с американским коллегой: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, сотрудничество в Арктике. А далее предложил журналистам сразу же перейти к вопросам.

Минские соглашения — за основу. Украину обсуждали "мазком"

Путин заявил, что вопрос Украины во время саммита с Байденом рассматривался, но "не очень подробно". Возможное вступление Украины в НАТО обсудили, как выразился президент РФ, "мазком".

"Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования [конфликта] на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", — подчеркнул Путин.

Президент РФ также обратил внимание на то, как украинская делегация в ноябре 2020 года презентовала свое намерение реализовать Минские соглашения.

"Вернуть войска Украины на места постоянной дислокации (то есть на Донбасс); второе — закрыть границы; третье — провести выборы через три месяца после этих шагов. Не надо быть юристом, чтобы понять: это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями", — заявил Путин. Он считает, что возвращение контроля над границей до проведения выборов Минским соглашениям не соответствует.

Президент РФ заявил, что, в соответствии с соглашениями, Киев должен изменить Конституцию для политической интеграции Донбасса, а украинские пограничники смогут занять границу между Украиной и Россией уже на следующий день после проведения выборов в ОРДЛО.

Россия и США взаимно возвращают послов

Путин сообщил, что они с Байденом договорились о взаимном возвращении послов: в Москву вернется американский, в Вашингтон — российский. Конкретного дня не назвал, отметив, что это "вопрос чисто технического характера". Также президент РФ подчеркнул, что стороны договорились начать консультации между Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел России "касательно всего комплекса взаимодействия" на дипломатическом треке.

"Навальный сознательно улетел со страны на лечение"

Отвечая на вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, но не называя его имени, Путин заявил, что Навальный знал: он сознательно нарушает действующее в РФ законодательство.

"Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию", — подчеркнул Путин.

Также президент РФ заявил, что российские органы власти действительно потребовали от Навального регистрацию — но после того, как оппозиционер был выписан из медучреждения и начал публиковать видео в интернете.

"Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, и я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", — утверждал Путин.

Юлия Навальная, супруга Алексея, реагируя на заявление президента РФ, опубликовала на своей странице в Instagram снимок своего мужа, сделанный в аэропорту перед его отлетом из страны на лечение в Германию. На тот момент оппозиционер находился в коме после отравления ядом из группы "Новичок".

"Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, "выехал за границу на лечение", — иронично подписала снимок Юлия Навальная.

Также Путин во время пресс-конференции подчеркнул, что основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) предоставлял инструкции касательно того, как готовить бутылки с зажигательной смесью, которые называют "коктейлями Молотова".

"Организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних (это запрещено российским законом) и публично давала инструкции о том, как готовить, например, "коктейли Молотова" для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов", — заявил Путин.

Российский лидер, рассуждая на эту тему, упомянул и движение Black Lives Matter, заявив, что он не хочет в РФ "таких погромов и нарушений закона, которые происходили в США".

В ответ на слова Путина о бутылках с зажигательной смесью сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров заявил, что "единственными "коктейлями Молотова", с которыми сталкивались штабы Навального, были те, которые делали сами представители власти, чтобы закинуть в их помещения".

[ + – ] Пост Георгия Албурова - скриншот

"На нас тоже совершают кибератаки из США"

Путин заявил, что во время саммита с Байденом было согласовано начало проведения консультаций по теме кибербезопасности между Россией и США. Также он рассказал, что Россия якобы не входит в некий список стран, с территории которых наиболее часто исходят хакерские атаки. Правда, президент РФ не уточнил, какие именно организации занимаются составлением таких антирейтингов, указав только на некие "американские источники".

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте Канада, потом две латиноамериканские страны. Россия в этом списке стран, с территорий или с киберпространств которых осуществляются кибератаки разного рода, как видите, не значится", — отметил Путин.

Также российский лидер заявил, что их сторона ответила на все запросы американских коллег о том, были ли совершены те или иные взломы российскими хакерами. А вот из США, по словам Путина, ответов на соответствующие запросы российская сторона не получила.

"Мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, на систему здравоохранения одного из крупных регионов РФ. Конечно, мы видим откуда происходят эти атаки, видим, что работа координируется из киберпространства США", — подчеркнул Путин.

Впрочем, он заявил, что не считает виновными в этих атаках госорганы или официальные власти США.

Байден назвал Путина "убийцей", но потом позвонил и объяснился

Путин заявил, что после того, как Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, назвал его "убийцей", президент США позвонил и объяснился по этому поводу.

"Что касается резких заявлений… Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы выяснили отношения, меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу", — подчеркнул Путин.

Впрочем, после этого он сразу же начал критиковать американские власти, которые, по его словам, несут ответственность за то, что в США "ежедневно происходят убийства",

[ + – ] Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом в Женеве

Пресс-конференция Джо Байдена: что сказал президент США по итогам встречи с Путиным

Общение с прессой Джо Байдена продлилось около 32 минут, из которых почти 11 минут заняла вступительная речь. После вступительного слова Байден отметил, что у него перед глазами лежит список журналистов и вопросов, которые те будут задавать. Спустя 16 минут после начала конференции президент США заявил, что ему "очень жарко" (в Женеве было около 30 градусов тепла) и снял пиджак.

"США непоколебимо поддерживают суверенитет и целостность Украины"

В ходе пресс-конференции Байден упомянул Украину лишь один раз, заявив, что США поддерживают целостность страны и что конфликт на Донбассе необходимо решать в рамках Минских соглашений.

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских соглашений", — отметил Байден.

"Повестка США не направлена против России"

Байден во время пресс-конференции подчеркнул, что их с Путиным задача — регулировать отношения между двумя странами, и эти отношения должны быть "предсказуемыми и стабильными". Он отметил, что повестка США направлена не против России, а на обеспечение интересов американского народа.

"Ни один президент США не может сохранить доверие американского народа, если не будет защищать демократические ценности, не будет выступать в защиту всех свобод, которые, по нашему мнению, должны принадлежать мужчинам и женщинам. Это находится в ДНК нашей страны, мы постоянно об этом говорим. Дело не в том, чтобы совершать нападки на Россию за нарушение прав человека. Просто в этом состоит наше естество", — отметил Байден.

"Если Навальный умрет в тюрьме — последствия будут разрушительными для России"

Байден во время пресс-конференции подтвердил, что во время саммита они с Путиным обсуждали судьбу Алексея Навального. Он отметил, что он как президент США защищает фундаментальные права и свободы человека.

"И мы будем поднимать вопрос по поводу Навального. Если Навальный умрет в тюрьме — последствия будут разрушительными для России", — заявил Байден.

Также президент США отметил, что Путин пытался рационально объяснить как онтносится к Навальному и утверждал, что не собирается "причинять боль" оппозиционеру.

"Когда Путин говорил о том, что не собирается причинять боль Навальному, то рационально пытался объяснить, как относится к нему. Я ему объяснял, что считаю этот вопрос очень важным", — отметил Байден.

"Я передал Путину список из 16 секторов, на которые нельзя совершать кибератаки"

Байден заявил, что во время саммита обсуждался и вопрос кибербезопасности. Еще во вступительной речи он подчеркнул, что передал Путину список из 16 наиболее важных секторов инфраструктуры США, на которые нельзя совершать кибератаки.

"Это не просто теория, это должно подтверждаться практикой. Ответственные страны должны привлекать к ответственности кибербандитов и преступников", — отметил Байден.

Также он уточнил, что представители двух стран встретятся для того, чтобы обсудить этот вопрос более подробно.

Кроме того, по словам Байдена, он заявил Путину, что США обладают значительным киберпотенциалом и будут отвечать на неправомерные действия РФ, если это понадобится.

"Если они будут нарушать эти базовые правила — мы будем реагировать в киберпространстве", — сообщил президент США.

О холодной войне и Китае: "Путин чувствует, что находится в окружении"

По мнению Байдена, Путин не хочет новой холодной войны. При этом американский лидер напомнил, что у России общая тысячекилометровая граница с Китаем, который также считает себя сверхдержавой.

"И если Китай считает себя самой могущественной экономической и военной державой в мире, а вы находитесь в ситуации, когда у вас экономика страдает, и вам нужно развиваться более агрессивно… Я не думаю, что Путин думает сейчас о холодной войне с США", — подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что все заинтересованы в том, чтобы не оказаться в условиях ядерной войны. Однако, по его словам, это не означает, что Путин согласен "сложить оружие".

"Он все равно чувствует, что находится в окружении. Он все равно продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить", — заявил Байден.

Байден перепутал Путина с Трампом

Во время пресс-конференции с Байденом случился небольшой конфуз: он оговорился, перепутав Путина со своим предшественником на должности президента США Дональдом Трампом.

"Я посмотрел фрагмент трансляции [пресс-конференции — ред.] Трампа… Путина", — сказал Байден.

[ + – ] Оговорка Байдена во время пресс-конференции

"Я не говорил о доверии к Путину"

Один из журналистов спросил у Байдена, верит ли тот Путину, на что американский лидер ответил, что "речь идет не о доверии, а о взаимных интересах".

Практически завершив пресс-конференцию, уже надев очки, Байден взял свой пиджак и собирался было уйти, однако решил вернуться, чтобы прокомментировать вопрос американской журналистки о том, почему он верит, что Путин поменяет свое поведение, учитывая, что в прошлом тот неоднократно не выполнял своих обещаний.

На это Байден заявил, что он не говорил о доверии к президенту РФ, а его слова неверно интерпретировали. После этого он окончательно ушел с подиума.

[ + – ] Пресс-конференция Джо Байдена

Байден и Путин сделали совместное заявление по итогам саммита в Женеве

В ходе встречи Байден с Путиным сделали совместное заявление. Оно состоит из трех небольших абзацев, его полный текст опубликован на сайте президента РФ.

[ + – ] Cовместное заявление президентов РФ и США Фото: Kremlin.ru

В документе указывается, что страны "даже в периоды напряженности способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны".

Отмечается, что недавнее продление Договора о СНВ свидетельствует о том, что стороны привержены контролю над ядерным вооружением. Также в тексте утверждается, что лидеры стран согласны с тем, что в ядерной войне не может быть победителей и ее никогда не стоит развязывать.

РФ и США в ближайшее время намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Резюмируется, что посредством этого диалога стороны намерены заложитьь основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Как отмечают комментаторы, Москва и Вашингтон давно вели переговоры, пытаясь утвердить подобное заявление. С предыдущей администрацией президента США Кремль подобный документ согласовать не смог. Так что можно утверждать, что стороны достигли в этом вопросе значительного прорыва.

"Путин говорил для мира, Байден — для Америки": первые итоги саммита

Переговорам президентов РФ и США предшествовал рост напряженности в отношениях между странами из-за заявления Байдена о том, что Путин — убийца (и ответа "кто так обзывается, тот так и называется"), взаимной высылки дипломатов, введения санкций против России (в том числе из-за вмешательства в выборы президента США и ареста оппозиционера Алексея Навального) и непрямые обвинения российских спецслужб к хакерским атакам на объекты в США.

Судя по озвученным Байденом и Путиным тезисам, все эти вопросы были в той или иной мере проговорены.

Эксперты и аналитики также успешно предсказали, что в ходе переговоров президенты РФ и США обсудят региональные конфликты (в том числе Украину), Китай, Арктику и соглашение о ядерном вооружении. Впрочем, на текущий момент неизвестно проговаривали ли во время саммита лидеры стран вопрос "Северного потока — 2" — что особенно важно для Украины.

Профессор истории Американского университета Питер Кузник отмечает, что переговоры Путина с Байденом уже можно назвать успешными, поскольку стороны с уважением поговорили и четко обозначили свои интересы и возможные направления для взаимодействия. Он подчеркнул, что слова президентов после переговоров не противоречили, а, скорее, подчеркивали и дополняли друг друга.

"Мне показалось, что Путин обращался ко всему миру, в то время как Байден больше говорил для аудитории внутри Америки, сделав акцент на правах человека", — отметил Кузник.

Стоит подчеркнуть, что значительная часть беседы президентов осталась офф-рекордс и пока рано делать окончательные выводы об этом саммите. Судя по озвученым тезисам, итоги встречи должны иметь отложенные последствия и дадут плоды лишь через какое-то время. Собственно, и сам Джо Байден во время пресс-конференции отметил, что только через 6-12 месяцев удастся понять, получилось ли у РФ и США запустить стратегический диалог.