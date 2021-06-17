Зустріч Путіна і Байдена в Женеві: перевірка позицій чи можливість змінити світ

Україна, посли, ядерне озброєння, кібератаки, Навальний: про що розмовляли Путін і Байден в Женеві? Фокус зібрав всі головні заяви і найважливіші моменти зустрічі двох президентів.

У середу, 16 червня, в Женеві відбулися двосторонні переговори президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна. Зустріч лідерів двох країн на віллі Ла Гранж тривала близько 3,5 годин і, за заявою сторін, була "конструктивною".

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Байден прилетів в Женеву напередодні дня зустрічі, 15 червня. Путін же прибув в місто безпосередньо перед самітом. Кортеж російського лідера підʼїхав прямо до закритого трапу літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.

Вітаючи російського лідера, саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання. Перед початком закритої частини саміту Путін подякував Байдену за ініціативу (саме президент США запропонував провести зустріч), на що той заявив, що вважає особисті переговори корисними і назвав США і РФ "двома великими державами".

[ + – ] Байден під час переговорів з Путіним в Женеві назвав США і РФ "двома великими державами"

Попередній графік саміту припускав 20-хвилинну перерву. Однак, як повідомляють ЗМІ з посиланням на представника Білого дому, каву кожен пив сам по собі, смол-толку за чашкою не вийшло. І гостьову книгу на віллі XVIII століття обидва президенти підписали в різний час.

Після переговорів першим на ганок Ла Гранж вийшов Джо Байден. Перед тим, як сісти в автомобіль кортежу американський лідер показав журналістам великий палець — мабуть, "все добре".

Пресконференції президенти також дали окремо — на цьому наполягла американська сторона. У Білому домі, коментуючи цей момент, підкреслили, що визнали формат "індивідуального спілкування з журналістами" таким, що більше підходить для ситуації.

Пресконференція Володимира Путіна: що сказав президент Росії за підсумками зустрічі з Байденом

Путін спілкувався з журналістами прямо на віллі Ла Гранж — близько 55 хвилин. Президент РФ обійшовся без вступного слова, окресливши лише приблизне коло тем, які вони обговорювали з американським колегою: стратегічна стабільність, кібербезпека, регіональні конфлікти, торговельні відносини, співробітництво в Арктиці. А далі запропонував журналістам відразу ж перейти до питань.

Мінські угоди — за основу. Україну обговорювали "мазком"

Путін заявив, що питання України під час саміту з Байденом розглядався, але "не дуже докладно". Можливий вступ України в НАТО обговорили, як висловився президент РФ, "мазком".

"Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання [конфлікту] на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", — підкреслив Путін.

Президент РФ також звернув увагу на те, як українська делегація в листопаді 2020 року презентувала свій намір реалізувати Мінські угоди.

"Повернути війська України на місця постійної дислокації (тобто на Донбас), друге — закрити кордони, третє — провести вибори через три місяці після цих кроків. Не треба бути юристом, щоб зрозуміти: це не має нічого спільного з Мінськими угодами", — заявив Путін. Він вважає, що повернення контролю над кордоном до проведення виборів Мінським угодами не відповідає.

Президент РФ заявив, що, відповідно до угод, Київ повинен змінити Конституцію для політичної інтеграції Донбасу, а українські прикордонники зможуть зайняти кордон між Україною і Росією вже на наступний день після проведення виборів в ОРДЛО.

Росія і США взаємно повертають послів

Путін повідомив, що вони з Байденом домовилися про взаємне повернення послів: в Москву повернеться американський, у Вашингтон — російський. Конкретного дня не назвав, зазначивши, що це "питання чисто технічного характеру". Також президент РФ підкреслив, що сторони домовилися почати консультації між Державним департаментом США і Міністерством закордонних справ Росії "щодо всього комплексу взаємодії" на дипломатичному треку.

"Навальний свідомо полетів з країни на лікування"

Відповідаючи на питання про опозиціонера Олексія Навального, але не називаючи його імені, Путін заявив, що Навальний знав: він свідомо порушує чинне в РФ законодавство.

"Він зобовʼязаний був відмічатися як особа, двічі засуджена до умовної міри покарання. Свідомо — хочу це підкреслити — ігноруючи цю вимогу закону, цей пан виїхав за кордон на лікування, його не вимагали органи влади на реєстрацію", — підкреслив Путін.

Також президент РФ заявив, що російські органи влади дійсно зажадали від Навального реєстрацію — але після того, як опозиціонер був виписаний з медустанови і почав публікувати відео в інтернеті.

"Він не зʼявився, проігнорував вимоги закону, його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав, і я виходжу з того, що він хотів, свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", — стверджував Путін.

Юлія Навальна, дружина Олексія, реагуючи на заяву президента РФ, опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок свого чоловіка, зроблений в аеропорту перед його відльотом з країни на лікування до Німеччини. На той момент опозиціонер перебував у комі після отруєння отрутою з групи "Новачок".

"Зберегла на памʼять фотографію, як Олексій, свідомо ігноруючи вимогу відзначатися в інспекції, "виїхав за кордон на лікування", — іронічно підписала знімок Юлія Навальна.

Також Путін під час пресконференції наголосив, що заснований Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) надавав інструкції щодо того, як готувати пляшки із запальною сумішшю, які називають "коктейлями Молотова".

"Організація, про яку ви сказали, публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала, що протизаконно, до вуличних заходів неповнолітніх (це заборонено російським законом) і публічно давала інструкції про те, як готувати, наприклад, "коктейлі Молотова" для того, щоб використовувати їх проти правоохоронних органів", — заявив Путін.

Російський лідер, розмірковуючи на цю тему, згадав і рух Black Lives Matter, заявивши, що він не хоче в РФ "таких погромів і порушень закону, які відбувалися в США".

У відповідь на слова Путіна про пляшки із запальною сумішшю співробітник відділу розслідувань ФБК Георгій Албуров заявив, що "єдиними "коктейлями Молотова", з якими стикалися штаби Навального, були ті, які робили самі представники влади, щоб закинути в їх приміщення".

[ + – ] Пост Георгія Албурова — скріншот

"На нас теж роблять кібератаки з США"

Путін заявив, що під час саміту з Байденом було погоджено початок проведення консультацій по темі кібербезпеки між Росією і США. Також він розповів, що Росія нібито не входить в якийсь список країн, з території яких найчастіше виходять хакерські атаки. Щоправда, президент РФ не уточнив, які саме організації займаються складанням таких антирейтингів, вказавши тільки на якісь "американські джерела".

"З американських джерел випливає, що найбільша кількість кібератак у світі здійснюється з кіберпростору США, на другому місці Канада, потім дві латиноамериканські країни. Росія в цьому списку країн, з територій або з кіберпростору яких здійснюються кібератаки різного типу, як бачите, не значиться", — зазначив Путін.

Також російський лідер заявив, що їх сторона відповіла на всі запити американських колег про те, чи були здійснені ті чи інші зломи російськими хакерами. А ось з США, за словами Путіна, відповідей на відповідні запити російська сторона не отримала.

"Ми стикаємося з такими ж погрозами. Зокрема, на систему охорони здоровʼя одного з великих регіонів РФ. Звичайно, ми бачимо звідки походять ці атаки, бачимо, що робота координується з кіберпростору США", — підкреслив Путін.

Втім, він заявив, що не вважає винними в цих атаках держоргани або офіційну влада США.

Байден назвав Путіна "вбивцею", але потім подзвонив і пояснив сказане

Путін заявив, що після того, як Байден, відповідаючи на відповідне запитання журналіста, назвав його "вбивцею", президент США подзвонив і пояснив сказане.

"Що стосується різких заяв… Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені подзвонив, ми зʼясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мені зустріч", — підкреслив Путін.

Втім, після цього він відразу ж почав критикувати американську владу, яка, за його словами, несе відповідальність за те, що в США "щодня відбуваються вбивства",

[ + – ] Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом в Женеві

Пресконференція Джо Байдена: що сказав президент США за підсумками зустрічі з Путіним

Спілкування з пресою Джо Байдена тривало близько 32 хвилин, з яких майже 11 хвилин зайняла вступна промова. Після вступного слова Байден зазначив, що у нього перед очима лежить список журналістів і питань, які ті будуть ставити. Через 16 хвилин після початку конференції президент США заявив, що йому "дуже жарко" (в Женеві було близько 30 градусів тепла) і зняв піджак.

"США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України"

Під час пресконференції Байден згадав Україну лише один раз, заявивши, що США підтримують цілісність країни і що конфлікт на Донбасі необхідно вирішувати у межах Мінських угод.

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у межах Мінських угод", — зазначив Байден.

"Порядок США не спрямований проти Росії"

Байден під час пресконференції наголосив, що їх з Путіним завдання — регулювати відносини між двома країнами, і ці відносини повинні бути "передбачуваними та стабільними". Він зазначив, що порядок США спрямований не проти Росії, а на забезпечення інтересів американського народу.

"Жоден президент США не може зберегти довіру американського народу, якщо не буде захищати демократичні цінності, не виступатиме на захист всіх свобод, які, на нашу думку, повинні належати чоловікам і жінкам. Це знаходиться в ДНК нашої країни, ми постійно про це говоримо. Справа не у тому, щоб здійснювати нападки на Росію за порушення прав людини. Просто у цьому полягає наше єство", — зазначив Байден.

"Якщо Навальний помре у вʼязниці — наслідки будуть руйнівними для Росії"

Байден під час пресконференції підтвердив, що під час саміту вони з Путіним обговорювали долю Олексія Навального. Він зазначив, що він як президент США захищає фундаментальні права і свободи людини.

"І ми будемо піднімати питання щодо Навального. Якщо Навальний помре у вʼязниці — наслідки будуть руйнівними для Росії", — заявив Байден.

Також президент США зазначив, що Путін намагався раціонально пояснити як ставиться до Навального і стверджував, що не збирається "заподіювати біль" опозиціонеру.

"Коли Путін говорив про те, що не збирається завдавати болю Навальному, то раціонально намагався пояснити, як ставиться до нього. Я йому пояснював, що вважаю це питання дуже важливим", — зазначив Байден.

"Я передав Путіну список з 16 секторів, на які не можна здійснювати кібератаки"

Байден заявив, що під час саміту було обговорено і питання кібербезпеки. Ще у вступній промові він підкреслив, що передав Путіну список з 16 найбільш важливих секторів інфраструктури США, на які не можна здійснювати кібератаки.

"Це не просто теорія, це повинно підтверджуватися практикою. Відповідальні країни повинні залучати до відповідальності кібербандитів і злочинців", — зазначив Байден.

Також він уточнив, що представники двох країн зустрінуться для того, щоб обговорити це питання детальніше.

Крім того, за словами Байдена, він заявив Путіну, що США мають значний кіберпотенціал і відповідатимуть на неправомірні дії РФ, якщо це знадобиться.

"Якщо вони будуть порушувати ці базові правила — ми будемо реагувати в кіберпросторі", — повідомив президент США.

Про холодну війну і Китай: "Путін відчуває, що знаходиться в оточенні"

На думку Байдена, Путін не хоче нової холодної війни. При цьому американський лідер нагадав, що у Росії загальний тисячокілометровий кордон з Китаєм, який також вважає себе наддержавою.

"І якщо Китай вважає себе наймогутнішою економічною та військовою державою у світі, а ви перебуваєте в ситуації, коли у вас економіка страждає, і вам потрібно розвиватися агресивніше… Я не думаю, що Путін думає зараз про холодну війну з США", — підкреслив Байден.

Президент США зазначив, що всі зацікавлені у тому, щоб не опинитися в умовах ядерної війни. Однак, за його словами, це не означає, що Путін згоден "скласти зброю".

"Він все одно відчуває, що знаходиться в оточенні. Він все одно продовжує очікувати, що ми намагаємося його змістити", — заявив Байден.

Байден переплутав Путіна з Трампом

Під час пресконференції з Байденом трапився невеликий конфуз: він обмовився, переплутавши Путіна зі своїм попередником на посаді президента США Дональдом Трампом.

"Я подивився фрагмент трансляції [пресконференції — ред.] Трампа… Путіна", — сказав Байден.

[ + – ] Обмовка Байдена під час пресконференції

"Я не говорив про довіру до Путіна"

Один з журналістів запитав у Байдена, чи вірить той Путіну, на що американський лідер відповів, що "йдеться не про довіру, а про взаємні інтереси".

Практично завершивши пресконференцію, вже надівши окуляри, Байден взяв свій піджак і збирався було піти, однак вирішив повернутися, щоб прокоментувати питання американської журналістки про те, чому він вірить, що Путін змінить свою поведінку, враховуючи, що у минулому той неодноразово не виконував своїх обіцянок.

На це Байден заявив, що він не говорив про довіру до президента РФ, а його слова невірно інтерпретували. Після цього він остаточно пішов з подіуму.

[ + – ] Пресконференція Джо Байдена

Байден і Путін зробили спільну заяву за підсумками саміту в Женеві

Під час зустрічі Байден з Путіним зробили спільну заяву. Вона складається з трьох невеликих абзаців, його повний текст опублікований на сайті президента РФ.

[ + – ] Спільна заява президентів РФ і США Фото: Kremlin.ru

У документі вказується, що країни "навіть в періоди напруженості здатні домогтися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни".

Зазначається, що недавнє продовження Договору про СНО свідчить про те, що сторони віддані контролю над ядерним озброєнням. Також в тексті стверджується, що лідери країн згодні з тим, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не варто розвʼязувати.

РФ і США найближчим часом мають намір запустити комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Резюмується, що за допомогою цього діалогу сторони мають намір закласти основу для майбутнього контролю над озброєннями і заходів зі зниження ризиків.

Як зазначають коментатори, Москва і Вашингтон давно вели переговори, намагаючись затвердити подібну заяву. З попередньою адміністрацією президента США Кремль подібний документ погодити не зміг. Так що можна стверджувати, що сторони досягли в цьому питанні значного прориву.

"Путін говорив для світу, Байден — для Америки": перші підсумки саміту

Переговорам президентів РФ і США передувало зростання напруженості у відносинах між країнами через заяви Байдена про те, що Путін — вбивця (і відповіді "хто так обзивається, той так і називається"), взаємної висилки дипломатів, введення санкцій проти Росії (зокрема через втручання у вибори президента США і арешт опозиціонера Олексія Навального) і непрямі звинувачення російських спецслужб до хакерських атак на обʼєкти в США.

Судячи з озвучених Байденом і Путіним тез, всі ці питання були певним чином проговорені.

Експерти та аналітики також успішно передбачили, що під час переговорів президенти РФ і США обговорять регіональні конфлікти (зокрема Україну), Китай, Арктику і угоду про ядерне озброєння. Втім, поки невідомо чи проговорювали під час саміту лідери країн питання "Північного потоку-2" — що особливо важливо для України.

Професор історії Американського університету Пітер Кузник зазначає, що переговори Путіна з Байденом вже можна назвати успішними, оскільки сторони з повагою поговорили і чітко позначили свої інтереси та можливі напрямки для взаємодії. Він підкреслив, що слова президентів після переговорів не суперечили, а, швидше, підкреслювали і доповнювали один одного.

"Мені здалося, що Путін звертався до всього світу, тоді як Байден більше говорив для аудиторії всередині Америки, зробивши акцент на правах людини", — зазначив Кузник.

Варто підкреслити, що значна частина бесіди президентів залишилася офф-рекордс і поки рано робити остаточні висновки про цей саміт. Судячи з озвученої тези, підсумки зустрічі повинні мати відкладені наслідки і дадуть плоди лише через якийсь час. Власне, і сам Джо Байден під час прес-конференції зазначив, що тільки через 6-12 місяців вдасться зрозуміти, чи вийшло у РФ і США запустити стратегічний діалог.