Байден натякнув, що справжня війна з РФ може початися через серйозну кібератаку (відео)

Президент США назвав Путіна загнаним у кут противником, що робить його потенційно більш небезпечним.

Президент США Джо Байден зазначив, що в президента РФ Володимира Путіна "справжні проблеми", тому що він сидить на "економіці, у якій є ядерна зброя, нафтові свердловини та більше нічого". Про це він сказав, виступаючи перед керівниками розвідувального співтовариства США. Така зустріч у нього відбулася вперше після вступу на посаду президента.

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Усього через кілька кілька тижнів після зустрічі з Путіним у Женеві Байден назвав його загнаним у кут противником, що робить його потенційно небезпечнішим.

Президент США звернув увагу на стан російської економіки, залежної від нафти, і зробив серйозне попередження про ризики кібер-авантюризму.

"Якщо ми закінчимо війною — справжньою війною з пострілами з великою державою — це буде наслідком серйозної кібератаки", — сказав він.

Байден також розповів про можливості розвідки США. "Путін знає, що ви кращі, ніж його команда, і його це дужетурбує", — сказав Байден, звертаючись до людей, які сиділи в залі.

Він звинуватив Росію в поширенні дезінформації, пов'язаної з виборами в США, вже після того, як американська сторона заявила про втручання Росії у вибори в 2016 і 2020 роках.

"Це чисте порушення нашого суверенітету", — сказав Байден.

Нагадаємо, Байден і Путін 9 липня провели телефонну розмову за підсумками їх зустрічі Швейцарії. За даними пресслужби Білого дому, президенти США та РФ високо оцінили спільну роботу своїх команд після американо-російського саміту, "який призвів до одностайного відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії сьогодні в Раді безпеки ООН".

Крім цього, Байден говорив про тривалі кібератаки з використанням програм-вимагачів, що здійснюються з території Росії.

Він попередив, що Вашингтон готовий вжити "всіх необхідних заходів для захисту свого народу та своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику".