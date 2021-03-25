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В Одессу прибыла партия военной помощи из США, - СМИ

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Фото: Max Wei / MarineTraffic

На борту судна находится 350 тонн различного военного оборудования. Среди них — внедорожники "Хамви"

Вчерашним вечером в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory. Издание "Думская" сообщает, что он перевез в Украину 350 тонн военного снаряжения, в том числе и 35 внедорожников "HMMWV" ("Хамви").

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Сообщается, что разгрузка техники продлится до завтра.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, Ocean Glory вышел из порта Радес из Туниса 17 марта.

Отметим, в январе в Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для Вооруженных сил Украины от США. Передача техники состоялась в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Сухопутные войска и Силы спецопераций получат 20 новых автомобилей "Хамви", а Военно-морские силы – 84 лодки.

Напомним, министерство обороны США выделит Украине еще $150 млн при условии значительного прогресса в ключевых реформах в сфере безопасности. Эти средства были выделены Конгрессом США в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI). Пока принято решение о выделении первой части в объеме $125 млн. Помощь пойдет на подготовку и оснащение армии, также Украина получит два вооруженных патрульных катера Mark IV.