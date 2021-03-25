До Одеси прибула партія військової допомоги із США, — ЗМІ

На борту судна 350 тонн різного військового обладнання. Серед них — позашляховики "Хамви"

Учора ввечері в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Видання "Думська" повідомляє, що він перевіз в Україну 350 тонн військового спорядження, у тому числі і 35 позашляховиків "HMMWV" ( "Хамви").

Повідомляється, що розвантаження техніки триватиме до завтра.

За даними системи відстеження суден MarineTraffic, Ocean Glory вийшов з порту Радес з Тунісу 17 березня.

Зазначимо, що в січні в Україну прибули 20 автомобілів "Хамви" і 84 човни як допомога для Збройних сил України від США. Передача техніки відбулася в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Сухопутні війська і Сили спецоперацій отримають 20 нових автомобілів "Хамви", а Військово-морські сили — 84 човни.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США виділить Україні ще $ 150 млн за умови значного прогресу в ключових реформах у сфері безпеки. Ці кошти були виділені Конгресом США в рамках Ініціативи з допомоги Україні в галузі безпеки (USAI). Поки прийнято рішення про виділення першої частини в обсязі $ 125 млн. Допомога піде на підготовку і оснащення армії, також Україна отримає два озброєних патрульних катери Mark IV.