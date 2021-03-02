США выделят Украине $150 млн при условии прогресса в оборонной сфере

Прогресс должен заключаться в усилении гражданского контроля вооруженных сил, в повышении прозрачности в оборонной промышленности и закупках.

Министерство обороны США выделит Украине еще $150 млн при условии значительного прогресса в ключевых реформах в сфере безопасности, говорится в заявлении Пентагона.

Эти средства были выделены Конгрессом США в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI). Пока принято решение о выделении первой части в объеме $125 млн. Помощь пойдет на подготовку и оснащение армии, также Украина получит два вооруженных патрульных катера Mark IV.

Остальные $150 млн, выделенные в 2021 финансовом году, будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

Пентагон призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках. "Украина также должна модернизировать свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", – говорится в заявлении.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $2 млрд.

Напомним, в декабре прошлого года в США утвердили оборонный бюджет на 2021 год. Согласно нему, Украине выделят $250 млн.

В феврале в Одессе на территории военно-морской базы состоялась торжественная церемония передачи международной технической помощи от США украинской стороне.