США виділять Україні $ 150 млн за умови прогресу в оборонній сфері

Прогрес повинен полягати в посиленні громадського контролю збройних сил, у підвищенні прозорості в оборонній промисловості і закупівлі.

Міністерство оборони США виділить Україні ще $ 150 млн за умови значного прогресу в ключових реформах у сфері безпеки, говориться в заяві Пентагону.

Ці кошти були виділені Конгресом США в рамках Ініціативи з допомоги Україні в галузі безпеки (USAI). Поки прийнято рішення про виділення першої частини обсягом $ 125 млн. Допомога піде на підготовку та оснащення армії, також Україна отримає два озброєних патрульних катери Mark IV.

Решта $ 150 млн, виділені у 2021 фінансовому році, будуть надані, коли Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах.

Пентагон закликає Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі. "Україна також повинна модернізувати свій оборонний сектор в інших ключових областях відповідно до принципів і стандартів НАТО", — йдеться в заяві.

З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько $ 2 млрд.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в США затвердили оборонний бюджет на 2021 рік. Згідно з ним, Україні виділили $ 250 млн.

У лютому в Одесі на території військово-морської бази відбулася урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США українській стороні.