Законодавство дозволяє розмістити на території України американські ППО, — Резніков

За словами віце-прем'єра, через "Північний потік-2" під тиском опиняться країни Балтії, Польща й Україна. А решта Європи в майбутньому потрапить під "тотальну залежність" від РФ.

Необхідно посилити акції щодо Росії у зв'язку з фактичною окупацією цією країною Азовського моря та завершенням будівництва газопроводу "Північний-потік-2", заявив під час зустрічі з керівником американської неурядової організації "Jamestown Foundation" Гленом Говардом віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков.

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"Росія де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному морі, повністю його мілітаризувала. Україна особливо стурбована діями РФ, спрямованих на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", — сказав політик.

За його словами, саме з опорою на Крим РФ здійснює свої військові операції на Близькому Сході та в Африці, а також впливає на балканські країни.

"Зараз те ж саме відбувається з Північним потоком-2. Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Також під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії — це майже гарантована ескалація, а для решти Європи — тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", — зазначив Резніков.

Віце-прем'єр переконаний в необхідності посилення санкцій проти компаній, що втілюють цей проєкт, а також не допустити запуск "ПП-2".

Крім того, важливим, на його думку, є розширення "пакету безпеки" для України.

"Насамперед — за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, в червні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в розмірі $150 млн, що надається в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України.

Зі свого боку, президент США Джо Байден натякнув, що справжня війна з Росією може початися через серйозну кібератаку.

Також повідомлялося, що в березні в Одесу прибула партія військової допомоги зі США, що враховує 350 тонн різного військового обладнання, зокрема — позашляховики "Гамві".