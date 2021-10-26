Флот и ПВО. Как иностранные военные базы могут закрыть две главные бреши в украинской обороне

Создать иностранные военные базы на территории Украины реально, но вопрос не только в том, готова ли к этому Украина, а и при каких условиях это будет интересно международным партнерам.

Украина готова разместить на своей территории войска США. Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников накануне августовского визита президента Владимира Зеленского в США. Медиа подхватили эту фразу, мол, Украина будет создавать на своей территории иностранные военные базы, что спровоцирует Россию на полномасштабное вторжение. Резникову пришлось объясняться, мол, журналисты неправильно его поняли — речь не о военных базах в классическом понимании этого слова, но об увеличении присутствия американских военных тренеров и предоставлении нам систем противовоздушной обороны. По данным источников Фокуса в Минобороны, переговоры о таких поставках действительно ведутся, но во властных кругах говорят и о перспективе того, что в Украине появятся военные базы НАТО.

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Морские военные базы

"В Бердянске уже выделили землю для строительства базы военно-морского флота Украины. Что там построят, пока непонятно. У нас как всегда: выполняем свою работу и параллельно аналогичное просим у партнеров. Возможно, будем реализовывать свой проект или британский. Пока нет четкой информации с датами, суммами, визуализацией, хотя есть желание строить и развивать флот", — говорит Тарас Чмут, морской пехотинец, директор фонда "Повернись живим".

Появление иностранных военных баз на территории Украины — исключительно политическая история

Военная база "Схід" в Бердянском торговом порту будет основной на Азовском море. Там появятся причалы, волнорезы, административные и жилищно-хозяйственные зоны, склады. Сюда же планируют перебазировать катера "Гюрза" и принятые в счет помощи США патрульные Mark VI. Главная же база Военно-морского флота Украины — на Черном море, в Очакове Николаевской области. Обе помогают строить Соединенные Штаты и Великобритания. Американские специалисты уже несколько лет работают в Очакове. С прошлого года стало известно, что к ним присоединятся и британцы.

"Если американцы строят базу в рамках оказания ежегодной военной помощи, то с британцами Украина договорилась о десятилетнем кредите 1,25 млрд фунтов стерлингов для развития флота. Великобритания — первая страна, которая публично озву­чила, что готова кредитовать Украину на вооружение и в значительных суммах. За эти средства в Очакове и Бердянске построит объекты под ключ британская компания, по британским технологиям, из британских материалов", — рассказывает Михаил Жирохов, военный эксперт. Кроме того, деньги пойдут на катера. Их будет восемь: два построят в Великобритании, еще шесть — на украинских судостроительных заводах. Суда оснастят артиллерийским и ракетным оружием.

[ + – ] БАЗА "СХІД". На фото — строительство базы ВМС Украины в Бердянске, на которую передислоцируют боевые патрульные катера Mark VI Фото: МО Украины

Военно-морские базы в Очакове и Бердянске планируются как современные инфраструктурные объекты, способные принимать корабли всех типов, оборудованные по стандартам НАТО и построенные за деньги стран Альянса. После строительства их передадут на баланс Мин­обороны. В РФ происходящее видят иначе. Там публично заявляют, что рядом с украинским москитным флотом появится флот НАТО и пишут о "базе НАТО в Очакове". "Россия теряет преимущество просто на глазах. Через три года мы сможем гонять своим москитным флотом российские корабли в акватории Черного моря. А если мы присоединим Грузию и Турцию, то РФ будет заблокирована", — считает Олег Жданов, военный эксперт. Он отмечает, что Россия уже отвечает на действия Украины и парт­неров: "Во время учений в июле она отрабатывала поиск, обнаружение, засечку и артиллерийские стрельбы по уничтожению не­опознанной группы катеров. Мы свой флот только начинаем создавать, а они уже учатся реагировать".

Не патриотами едиными

После оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины международные партнеры Украины начали предоставлять нам военную помощь. С 2014-го ежегодно США и ЕС выделяют сотни миллионов долларов для отражения военной агрессии РФ. Ранее эти деньги шли исключительно на закупки медицинского оборудования, униформы, бронированных машин, а также противоартиллерийских радаров, средств противодействия беспилотникам, защищенных средств связи. В качестве помощи США, Великобритания, Канада и другие страны НАТО отправляли в Украину советников и инструкторов, которые обучали украинскую армию на нескольких полигонах, в частности в Явориве Львовской области.

Украина свой флот только начинает создавать, а РФ уже учится на него реагировать

"Бронированные машины и защитные средства связи — это не летальное оружие, а военные инструкторы — невооруженные люди. Вряд ли о них сегодня говорят украинские чиновники", — считает Михаил Жирохов. Он вспоминает слова министра Резникова о необходимости расширять пакет в сфере безопасности для Украины, в частности, предоставления средств противоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. На днях о них заявил и министр обороны Андрей Таран. Но о каком именно защитном оружии идет речь и где оно может располагаться, неизвестно.

Когда о противовоздушной и противоракетной обороне говорят не военные, а политики, они чаще всего вспоминают об американских зенитных ракетных комплексах Patriot. Весной руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Time сказал: "Украина противостоит натиску России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь".

[ + – ] СЕКРЕТЫ НАТО. Украина вряд ли сможет получить американские зенитные ракетные комплексы Patriot — они не только дорогие, но и разработаны для защиты стран НАТО Фото: Getty Images

Несколько лет назад Польша действительно подписала контракт на несколько миллиардов долларов на закупку комплексов Patriot для своей армии. Ныне там готовят под это необходимую инфраструктуру, обучают личный состав. "Patriot могут себе позволить далеко не все страны Европы. Разговоры о поставках таких в Украину — популистские, — уверен Тарас Чмут. — Комплексы максимально дорогие и сложные в эксплуатации. Их вряд ли можно интегрировать в современную украинскую систему ПВО. Кроме того, отдельные единицы малоэффективны — мы можем закрыть Киев или Харьков, но у нас останутся, например, Одесса и Мариуполь".

США могут и будут размещать войска, когда под угрозой находятся их прямые интересы или союзника по НАТО британский эксперт по нацбезопасности и обороне Глен Грант

Дороговизна и сложность в использовании — не единственные проблемы. Теоретически американцы могли бы разместить свои комплексы и военных на территории Украины, но, по словам британского эксперта по национальной безопасности и обороне Глена Гранта, это исключено. "Комплексы Patriot разработаны против врагов НАТО и содержат секреты о действиях против вражеских систем; мы бы не хотели, чтобы враг их заполучил. Вы слышали жесткие дискуссии о том, что Турция получит от России системы противовоздушной обороны С-400, и видели обеспокоенность НАТО, что это позволит РФ узнать о защитных мерах западной авиации? Здесь та же логика".

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При этом Тарас Чмут замечает, что украинская система ПВО — "одна из наибольших стратегических дыр украинской безопасности" и США могут помочь с ее улучшением. Например, предоставить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. "Теоретически Украина могла бы получить сотни таких комплексов. Эти системы в случае полномасштабной войны позволят существенно сдерживать российскую авиацию, а в случае оккупации той или иной территории — эффективнее содействовать сопротивлению", — говорит он. Это относительно простое и дешевое оружие, которое США поставляли в Афганистан. Им Украина могла бы заменить устаревшие советские системы. Обновить вооружение можно было бы и с помощью норвежско-американского зенитно-ракетного комплекса NASAMS. "Он считается одним из лучших в мире, предназначенных для обеспечения объектной ПВО городов, промышленных центров, узлов, мостов, АЭС, аэродромов или для обеспечения противоздушной и противоракетной обороны войск, — поясняет Чмут. — В соответствии с видением воздушных сил и противовоздушной обороны сухопутных войск, этот комплекс рассматривается как один из основных для замены советских зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Оса". По словам Чмута, с такими комплексами Украина могла бы эффективно прикрывать войска от крылатых ракет и в целом вражеской авиации, но цена вопроса слишком высока. Даже если американцы предоставят нам такие комплексы, к ним придется покупать боеприпасы — стоимость ракеты стартует от $600 тыс. К тому же необходимо научиться ими управлять, а также обслуживать. Для этого необходима помощь иностранных партнеров.

Иностранные военные базы в Украине: юридический аспект

Присутствие иностранных специалистов на украинских базах или их строительство на средства международных партнеров не означает, что в будущем эти базы перейдут под контроль НАТО либо США. По крайней мере, не в ближайшее время. Конституция Украины говорит, что иностранные военные базы в Украине размещать запрещено (ч. 7 ст. 17). При этом история знает исключения: на момент принятия Конституции в украинском Крыму и Севастополе базировался Черноморский флот РФ, покидать полуостров он не собирался. Для урегулирования коллизии в переходные положения Основного Закона включили пункт 14, где сказано, что использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды и в порядке международных договоров. Такой договор подписали в 1997-м, а в 2010-м продлили до 2042 года. После оккупации Крыма в 2014-м РФ в одностороннем порядке денонсировала двустороннее соглашение. Что делать нам, Украина решает до сих пор — в МИД говорят, что разрывать нельзя: договор нужен для привлечения РФ к ответственности. В 2019-м ВР лишь изменила Конституцию, убрав пункт в переходных положениях.

[ + – ] СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ. В Украине на постоянной основе пребывают 160 американских военных Фото: Getty Images

"Никогда не говори никогда, даже если в Конституции все записано довольно однозначно", — говорит Павел Лакийчук, капитан I ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI". По его словам, Основной Закон не может быть помехой защите суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть в случае угрозы можно внести изменения, даже если для этого придется провести всеукраинский референдум, как в случае с размещением в Украине иностранных военных баз. "С военной точки зрения, "военная база" — логистический пункт, предназначенный для обеспечения боевых действий войск. Это не сам военный контингент — группировки сил. Запрета на размещение группировки сил в Конституции нет. И когда Алексей Резников указывал на возможность развертывания на территории Украины иностранных сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений, он знал, о чем говорит", — уверен Лакийчук. Он ссылается на Закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины", предусматривающий, что иностранные войска могут находиться в Украине для помощи в отражении вооруженной агрессии. Их допуск разрешает парламент. Но главное, считает эксперт, — это не юридические термины, а цели.

С оглядкой на РФ

Некоторые политики считают, что наличие на территории Украины иностранных военных и вооружения могут спровоцировать Россию на активные действия. При этом в Москве уверены, что государства — члены НАТО воевать за Украину не будут, тем более с РФ. Другое дело, что современное вооружение обладает сдерживающим эффектом, ведь Россия вряд ли будет атаковать военные базы НАТО или США, их присутствие снижает риск полномасштабного вторжения. "Так было в Грузии в 2008 году: появление западных инструкторов фактически остановила агрессию. Тогда россияне не осмелились бомбить самолеты западных стран", — вспоминает Михаил Жирохов, военный эксперт, и добавляет: — Украине необходимо добиться дополнительных гарантий безопасности".

Великобрита­ния — первая страна, которая публично заявила о готовности кредитовать Украину на вооружение

Например, эксперты часто говорят о пользе визитов кораблей НАТО в украинские порты. "Военный корабль — суверенная территория государства, под чьим флагом он ходит. Нападение или угроза нападения на него является нарушением суверенитета этой страны, фактически объявлением войны, — объясняет Лакийчук. — Когда тот или иной корабль Альянса заходит в наши территориальные воды — это "пассивная защита", гарантия, что враг в этот период не сможет осуществлять агрессивных действий. Аналогично государства НАТО, или, например, подписанты Будапештского меморандума могут разместить на нашей территории собственные средства ПВО для гарантии открытого воздушного пространства. Или даже обеспечить безопасность воздушного пространства, не сходя на берег , — один эсминец типа "Арли Берк" с системой "Иджис", например, способен прикрывать воздушное пространство в радиусе от 700 до 2500 км".

Тем временем в Вашингтоне говорят, что Америка не готова создавать новые военные базы за границей. "США находятся в процессе вывода войск из Афганистана, Сирии, Ирака, и у них вряд ли есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира, — замечает Курт Волкер, бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине. — При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели".

[ + – ] ПОМОЩЬ США. Отремонтированные суда ВМС Украины в Очакове Фото: Getty Images

Желание, а точнее, выгода — пожалуй, самое важное геополитическое условие, при котором международные партнеры, будь то США или другие страны НАТО, могли бы увеличить объем военной помощи для Украины. "США могут и будут размещать войска, когда под угрозой находятся их прямые интересы или союзника по НАТО, — поясняет Глен Грант, британский эксперт по нацбезопасности и обороне. — В данный момент этого нет. США уже разместили своих представителей в Явориве Львовской области. В настоящий момент я не вижу обстоятельств, при которых они могли бы создать подобное присутствие еще где-то, хотя лично хотел бы, чтобы любая страна НАТО развернула батальон вблизи восточной границы с целью дать понять России, что она угрожает не только Украине, но Европе, Западу и ей нужно остановиться".

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Украинские военные эксперты также говорят, что любая иностранная военная база в Украине — только на пользу. "Если бы Киев прикрывали не условные МиГ-29 из Василькова, а американский F-16, то безопасность столицы была бы на значительно большем уровне, чем она есть", — говорит Чмут. Но появление военных баз — исключительно политическая история. Да, для США и Великобритании Украина — зона повышенного интереса, тут они реализуют одну из форм противостояния с РФ, но этого мало. Украине надо заинтересовать иностранных партнеров, а уж потом думать над тем, как воплотить договоренности в жизнь, даже если придется менять Конституцию.

Пока же объем военной помощи со стороны западных партнеров ничтожно мал. "То, что делают США для Украины — это 0,1% того, что они делают для всех других стран, вместе взятых. Объем их помощи Украине — $250–300 млн в год. Для сравнения, Израиль ежегодно получает от $1 млрд. И это мы говорим о прямых вливаниях на покупку американского оружия или готовых товаров и услуг. А есть непрямые — как в Австралии технологии для строительства атомных лодок. Это уже совсем другой уровень помощи. Украина и рядом здесь не стояла", — уточняет Тарас Чмут. Такая ситуация — отчасти ответственность украинских политиков, которые неактивны в вопросе обороноспособности Украины, наших военных, не спешащих переходить на стандарты НАТО и не демонстрирующих эффективность использования уже полученной помощи, а также общества, не позиционирующего Украину как важный геополитический центр.