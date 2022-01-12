Минобороны Украины показало список военной помощи США в 2021 году (инфографика)

Украинская армия получила бронеавтомобили, санитарные машины, боеприпасы, катера, лодки, бронежилеты и другую помощь на сумму $450 млн.

Минобороны Украины раскрыло точное количество и наименования типов техники, полученной от американцев в прошлом году. Об этом сообщает "АрміяInform".

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В частности, было передано:

20 колесных противоминных тралов Spark

55 бронеавтомобилей HMMWV

30 единиц ПТРК Javelin (всего получено 180 таких комплексов) и ракеты к ним

Список также включает дополнительные поставки, организованные администрацией Байдена в связи с возросшей военной угрозой со стороны России, на сумму $200 млн.

[ + – ] Помощь США в прошлом году Фото: ukrmilitary.com

Эта помощь стала возможной благодаря принятию Конгрессом США в 2014 году Акта о поддержке свободы в Украине. До 2017 года поставки ограничивались нелетальным оружием, затем президент Трамп разрешил отправлять в 2018 году снайперские винтовки Barrett M107A1.

В начале 2019 года была согласована первая поставка украинским ВС противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн. За все время поставок таких ракет было получено 540 штук. В ноябре 2021 года комплексы Stinger украинские войска впервые применили в боях на Донбассе.

Объем и ассортимент военной помощи продолжают расти — в настоящее время в администрации президента Байдена обсуждают возможность поставки украинцам переносных зенитных комплексов Javelin.

В декабре 2021 года поставки американского оружия Украине были приостановлены. По информации журналистов, это произошло в связи с планирующимся началом переговоров руководств России и стран-членов НАТО. Однако, они не прекращены — на текущий год в бюджете США запланирована отгрузка такой помощи на $200 млн.

Ранее Фокус писал о возможности создания на территории Украины иностранных военных баз. При условии, что страны НАТО дадут на это согласие, и если украинская сторона сможет обосновать, для чего нужно такое размещение.