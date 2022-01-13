Украине не хватит противотанковых комплексов в случае большой войны с РФ. - американский эксперт

По словам Филиппа Карбера, Javelin имеют сдерживающий эффект, но ширина возможного фронта слишком велика.

Американский военный эксперт в области обороны и нацбезопасности доктор Филипп А. Карбер в интервью для 19fortyfive заявил, что Украине не хватит имеющихся в строю противотанковых комплексов, если Кремль решиться на полномасштабное вторжение.

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Издание "1945" было основано в 2020 году экспертами по национальной безопасности. Специализируется на проблемах войны, мира и военной политике.

По мнению Карбера, в Украине недостаточно американских Javelin и украинских противотанковых комплексов, чтобы сдержать широкий фронт нападения.

"Для прикрытия фронта в шесть раз большего Украине понадобится ужасно больше противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас или же мы поставили", — отметил эксперт.

Он также отметил, что несмотря на небольшие поставки американских Javelin в ВСУ, они уже страшат РФ. Подтверждение этому является установка импровизированных решеток на крыши российских танков. Javelin таким образом имеют сдерживающий эффект, непропорциональный малому количество вооружения в Украине.

[ + – ] Т-72 с импровизированной решеткой

Доктор Филипп Карбер — президент Потомакского фонда. Является авторитетным экспертом в области обороны и национальной безопасности. Проходил службу в морской пехоте США. Участвовал в программе армии США "Уроки, извлеченные из российско-украинской войны". Специализируется на стратегической оценке и планировании, будущей войне, оборонном планировании, а также военно-политическим отношениям.

Напомним, США призывают своих граждан не посещать Украину из-за угрозы начала война с Россией. Также Минобороны Украины показало список военной помощи США в 2021 году.