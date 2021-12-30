Естонія планує передати Україні ракети Javelin та гаубиці

У Міноборони країни стверджують, що для передачі озброєння потрібен дозвіл Штатів як виробника ракет Javelin. При цьому відповідні переговори також розпочалися з Німеччиною та Фінляндією.

Начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Естонії Пеетер Куймет розповів про плани постачання в Україну зброї та боєприпасів. Йдеться про 122-міліметрові гаубиці та ракети для Javelin, повідомляє ERR.

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Зазначається, що на рівні Міністерства оборони Естонії це питання вирішено – вони готові допомогти Україні в ситуації, що склалася. Але не все так просто. Повідомляється, що для передачі в Україну зброї та боєприпасів потрібен дозвіл від Сполучених Штатів Америки як від країни, яка є виробником ракет для Javelin. Крім того, підбадьорення також необхідне від Німеччини та Фінляндії, тому що естонці закупили гаубиці у фінів, а ті, у свою чергу, у німців.

Показово, що переговори вже розпочалися.

Як відомо, вартість однієї ракети для Javelin коливається від 75 тисяч євро до 130 тисяч євро.

Нагадаємо, що раніше Німеччина перешкоджала продажу зброї в Україні, хоча українська сторона зазначала, що ціль використання зброї на Донбасі винятково оборонна.

До цього ми розповідали, що шведська компанія SAAB розпочала постачання протитанкових гранатометів Carl Gustaf M4 до армії Естонії та Латвії.

Раніше Фокус повідомляв, що законодавці США внесли щорічний законопроєкт, який передбачає виділення 300 млн доларів, які підуть на підтримку збройних сил України наступного року.