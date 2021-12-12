Німеччина заблокувала постачання оплаченої Україною зброї проти дронів: що вiдомо

Українська сторона переконуватиме Берлін у тому, що зброя призначена не для провокацій на Донбасі, а для порятунку життів.

Представник із Німеччини у наглядовій раді Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні протидронних гвинтівок, куплених українською стороною через цю саму структуру НАТО. Як повідомляє видання ZN.ua, це питання було порушено ще під час візиту колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва, проте проблему не було вирішено.

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В інтерв'ю журналістам видання, посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що ця історія є дуже показовою і демонструє "загальне ставлення та підходи" попереднього та чинного керівництва Німеччини у питанні надання Україні оборонного озброєння.

Крім того, за словами Мельника, такі дії німецької сторони можна пояснити позицією Берліна, який, можливо, вважає, що "подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу військову ескалацію на лінії розмежування і призвести до більш масштабних зіткнень".

"Думаю, було б занадто оптимістично очікувати, що кабінет канцлера Олафа Шольца матиме якийсь інший курс. Я дуже хотів би помилятися, але боюся, що ця залізобетонна позиція, яка з моральної точки зору не витримує критики, буде збережена", — наголосив український дипломат.

Мельник зазначає, що подібне "моралізаторство" з боку нинішньої влади Німеччини дуже дивне, оскільки Берлін вважає, що, знявши вето з постачання зброї, Росія може засумніватися у посередницькій місії Берліна у рамках "нормандської четвірки".

На думку посла, ця ситуація чітко показує, хто є справжнім другом України, а хто тільки на словах. Але незважаючи на це, посольство України й надалі намагатиметься переконати німецьких партнерів у тому, що зброя Україні потрібна не для провокацій, а для порятунку багатьох життів.

"До речі, надання Києву зброї для самозахисту посилило б позиції офіційного Берліна і для просування посередницької місії, яка зараз, на жаль, перебуває в безвиході ", — наголосив Мельник.

На закінчення дипломат повідомив, що шанс зняття вето все ж таки є, особливо після вступу на посаду віце-канцлера Німеччини лідера "Зелених" Роберта Габека, який виступає за надання Україні оборонної зброї.

Також свою позицію висловив і міністр оборони України Олексій Рєзніков, який звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Києву через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе військове вторгнення РФ. Він повідомив, що минулого місяця Берлін наклав вето на купівлю Україною безпілотних гвинтівок та антиснайперських систем через Агентство НАТО, проте за першим пунктом Німеччина пом'якшила своє рішення, вважаючи його нелетальним.

"Вони продовжують будувати газопровід "Північний потік — 2" і водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо", — сказав Резніков.

За словами міністра, Україна прагнутиме купувати зброю за допомогою двосторонніх угод із союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Як уточнює видання Financial Times, позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки що невідома. Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, відмовилося від коментарів, як і канцелярія Німеччини.

Нагадаємо, що опозиційні сили Німеччини закликали новий уряд канцлера Олафа Шольца жорстко відреагувати на дії Росії поблизу східних кордонів України. Це сталося внаслідок "роз'яснювальної роботи" українського посла Андрія Мельника серед політичного істеблішменту Німеччини.