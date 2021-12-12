Германия заблокировала поставки оплаченного Украиной оружия против дронов: что известно

Украинская сторона будет убеждать Берлин в том, что оружие предназначено не для провокаций на Донбассе, а для спасения жизней.

Представитель из Германии в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине противодронных винтовок, которые были куплены украинской стороной через эту же структуру НАТО. Как сообщает издание ZN.ua, этот вопрос был поднят еще во время визита бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, однако проблема не была решена.

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В интервью журналистам издания, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что эта история весьма показательна и демонстрирует "общее отношение и подходы" предыдущего и действующего руководства Германии в вопросе предоставления Украине оборонного вооружения.

Кроме того, по словам Мельника, такие действия немецкой стороны, можно объяснить позицией Берлина, который возможно считает, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания и привести к более масштабным столкновениям".

"Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения, не выдерживающая критики, будет сохранена", — отметил украинский дипломат.

Мельник отмечает, что подобное "морализаторство" со стороны нынешней власти Германии очень странное, поскольку Берлин считает, что, сняв вето с поставок оружия, Россия может усомниться в посреднической мисси Берлина в рамках "нормандской четверки".

По мнению посла, эта ситуация отчетливо показывает, кто является "настоящим другом" Украины, а кто только на словах. Но несмотря на это, посольство Украины буде и дальше предпринимать попытки убедить немецких партнеров в том, что оружие Украине нужно не для провокаций, а для спасения многих жизней.

"Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике", — подчеркнул Мельник.

В заключении дипломат сообщил, что шанс снятия вето все же есть, особенно после вступления в должность вице-канцлера Германии лидера "Зеленых" Роберта Габека, который выступает за предоставление Украине оборонного оружия.

Также свою позицию выразил и министр обороны Украины Алексей Резников, который обвинил Германию в блокировании поставок оружия Киеву через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном военном вторжении РФ. Он сообщил, что в прошлом месяце Берлин наложил вето на покупку Украиной беспилотных винтовок и антиснайперских систем через Агентство НАТО, однако по первому пункту Германия смягчила свое решение, посчитав его нелетальным.

"Они продолжают строить газопровод "Северный поток — 2" и в то же время блокируют наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо", — сказал Резников.

По словам министра, Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как уточняет издание Financial Times, позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Напомним, что оппозиционные силы Германии призвали новое правительство канцлера Олафа Шольца жестко отреагировать на действия России вблизи восточных границ Украины. Это произошло в результате "разъяснительной работы" украинского посла Андрея Мельника в среде политического истеблишмента Германии.