Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

В Минобороны страны утверждают, что для передачи вооружения нужно разрешение Штатов как производителя ракет Javelin. При этом соответствующие переговоры также начались с Германией и Финляндией.

Начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Эстонии Пеэтер Куймет рассказал о планах поставок в Украину оружия и боеприпасов. Речь идет о 122-миллиметровых гаубицах и ракетах для Javelin, сообщает ERR.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Отмечается, что на уровне Министерства обороны Эстонии данный вопрос решен – они готовы помочь Украине в сложившейся ситуации. Но не все так просто. Сообщается, что для передачи в Украину оружия и боеприпасов необходимо разрешение от Соединенных Штатов Америки, как от страны, которая является производителем ракет для Javelin. Кроме того, ободрение также необходимо от Германии и Финляндии, потому что, эстонцы закупили гаубицы у финнов, а те, в свою очередь, у немцев.

Показательно, что переговоры уже начались.

Как известно, стоимость одной ракеты для Javelin колеблется от 75 тысяч евро до 130 тысяч евро.

Напомним, что ранее Германия препятствовала продаже оружия в Украину, хотя украинская сторона отмечала, что цель использования оружия на Донбассе исключительно оборонительная.

До этого мы рассказывали, что шведская компания SAAB начала поставку противотанковых гранатометов Carl Gustaf M4 в армию Эстонии и Латвии.

Ранее Фокус сообщал, что законодатели США внесли ежегодный законопроект, предусматривающий выделение 300 млн долларов, которые пойдут на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.