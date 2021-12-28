Швеция начала поставки Эстонии и Латвии противотанковых гранатометов Carl Gustaf (фото)

Новейшая модификация гранатомета была выпущена в 2014 году, страны Балтии стали двумя из 14 стран, имеющие их на вооружении.

Шведская компания SAAB начало поставку противотанковых гранатометов Carl Gustaf M4 в армию Эстонии и Латвии. Об этом сообщает Army Recognition.

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Контракт между производителем и Минобороны двух стран был подписан в июне 2019 году. Закупки производились через Агентство оборонных ресурсов. Эстония с Латвией стали двумя из 14 стран, заказавших Carl Gustaf M4 в новейшей модификации.

Carl Gustaf M4 представили в октябре 2014 году. Гранатомет способен вести огонь тремя типами бронебойных гранат для разрушения зданий и транспорта и нейтрализации живых сил. Также есть дымовые и осветительные гранаты. Модификация позволила сделать гранатомет легче и короче, чем предыдущие варианты.

[ + – ] Carl Gustaf M4 Фото: Википедия

Осколочно-фугасный противотанковый боеприпас может пробивать до 400 мм катаной гомогенной брони. Граната с тандемной кумулятивной боевой частью уже до 500 мм брони за динамической защитой.

Скорострельность — 6 выстрелов в минуту

Дальность стрельбы — 400 метров по танкам и 700 м по зданиям, некоторые типы боеприпасов имеют ракетный ускоритель, позволяющий поражать цели на дистанции до 1 км.

Напомним, в Норвегии разработали необычный беспилотник, совмещенный с дроном и противотанковым гранатометом.

Ранее в Эстонии военные и пограничники начали укреплять границу с Россией.