В Эстонии военные и пограничники укрепляют границу с Россией (фото)
На границе Эстонии и России хотят построить забор высотой 2,5 метров и установить электронную охранную систему.
Эстонские военные вместе с пограничниками 20 ноября начали строить временные заграждения на границе с Россией. Об этом написал эстонский портал ERR со ссылкой на начальника штаба восточной префектуры Урмаса Эльму.
Этот участок границы имеет естественные водные преграды. Военные решили укрепить единственный участок на суше в бывшем русле реки Нарвы. Именно там сохраняется наибольший риск незаконного пересечения границы. Работы начали сегодня утром в 9.00 по местному времени, закончить все планируют до рассвета.
Начальник оперативного штаба южной префектуры Валло Коппель добавил, что полиция сегодня выполняла основную задачу по инструктажу всех резервистов, прибывающих на границу.
По словам заместителя главы департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, сейчас не наблюдаются попытки миграционного давления на Эстонию. Тем не менее, следует быть готовым ко всему, уверен он.
Что будут возводить на границе Эстонии с Россией?
На границе двух страны собираются установить электронную охранную систему. Пограничники будут запускать беспилотники со специальными сенсорами. На 90-километровом участке границы хотят построить забор высотой 2,5 м.
Пограничники определили на карте до десяти участков, на которых можно построить до 40 километров заграждений с помощью троса длиной 120 км. Один участок находится в городе Нарва, а другой – на юго-востоке Эстонии.
До 25 ноября к эстонско-российской границе хотят подогнать дорожную технику сил обороны. До 26 ноября на участке восточной границы ограничат полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.
Эстония уже оборудовала примерно 25 км границы, сейчас идут работы еще на одном участке длиной 39,5 км. Длина эстонско-российской границы – 338 км, из них 76 км – линия по реке Нарва, а 127 км – по Чудскому озеру.
Граница на суше длиной 135 км проходит по труднопроходимой местности и в лесу, поэтому юридически оформленной границы нет. МИД РФ и Эстонии подписали пограничный договор в 2014 году, но до сих пор не ратифицировали.
План эстонских властей предполагает, что границу с Россией достроят к 2026 году. Сейчас работы ведут в ускоренном темпе из-за мигрантского кризиса на границе Беларуси и Польши.
Фокус сообщал, что Министерство финансов Украины одобрило выделение 17 миллиардов гривен на обустройство государственной границы с Россией и Беларусью.
19 ноября стало известно, что мигранты ушли из лагеря на границе Польши и Беларуси. некоторых уже вывезли в Ирак.