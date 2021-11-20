В Эстонии военные и пограничники укрепляют границу с Россией (фото)

На границе Эстонии и России хотят построить забор высотой 2,5 метров и установить электронную охранную систему.

Эстонские военные вместе с пограничниками 20 ноября начали строить временные заграждения на границе с Россией. Об этом написал эстонский портал ERR со ссылкой на начальника штаба восточной префектуры Урмаса Эльму.

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Этот участок границы имеет естественные водные преграды. Военные решили укрепить единственный участок на суше в бывшем русле реки Нарвы. Именно там сохраняется наибольший риск незаконного пересечения границы. Работы начали сегодня утром в 9.00 по местному времени, закончить все планируют до рассвета.

Фото: ERR

Начальник оперативного штаба южной префектуры Валло Коппель добавил, что полиция сегодня выполняла основную задачу по инструктажу всех резервистов, прибывающих на границу.

По словам заместителя главы департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, сейчас не наблюдаются попытки миграционного давления на Эстонию. Тем не менее, следует быть готовым ко всему, уверен он.

Что будут возводить на границе Эстонии с Россией?

На границе двух страны собираются установить электронную охранную систему. Пограничники будут запускать беспилотники со специальными сенсорами. На 90-километровом участке границы хотят построить забор высотой 2,5 м.

[ + – ] Полиция помогает пограничникам Фото: ERR

Пограничники определили на карте до десяти участков, на которых можно построить до 40 километров заграждений с помощью троса длиной 120 км. Один участок находится в городе Нарва, а другой – на юго-востоке Эстонии.

До 25 ноября к эстонско-российской границе хотят подогнать дорожную технику сил обороны. До 26 ноября на участке восточной границы ограничат полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.

Эстония уже оборудовала примерно 25 км границы, сейчас идут работы еще на одном участке длиной 39,5 км. Длина эстонско-российской границы – 338 км, из них 76 км – линия по реке Нарва, а 127 км – по Чудскому озеру.

[ + – ] Эстония и Россия не оформили границу юридически Фото: ERR

Граница на суше длиной 135 км проходит по труднопроходимой местности и в лесу, поэтому юридически оформленной границы нет. МИД РФ и Эстонии подписали пограничный договор в 2014 году, но до сих пор не ратифицировали.

План эстонских властей предполагает, что границу с Россией достроят к 2026 году. Сейчас работы ведут в ускоренном темпе из-за мигрантского кризиса на границе Беларуси и Польши.

Фокус сообщал, что Министерство финансов Украины одобрило выделение 17 миллиардов гривен на обустройство государственной границы с Россией и Беларусью.

19 ноября стало известно, что мигранты ушли из лагеря на границе Польши и Беларуси. некоторых уже вывезли в Ирак.