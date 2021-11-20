В Естонії військові та прикордонники зміцнюють кордон із Росією (фото)

На кордоні Естонії та Росії хочуть побудувати паркан заввишки 2,5 метри та встановити електронну охоронну систему.

Естонські військові разом із прикордонниками 20 листопада почали будувати тимчасові загородження на кордоні з Росією. Про це написав естонський портал ERR із посиланням на начальника штабу східної префектури Урмаса Ельму.

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Ця ділянка кордону має природні водяні перешкоди. Військові вирішили зміцнити єдину ділянку на суші у колишньому руслі річки Нарви. Саме там зберігається найбільший ризик незаконного перетину кордону. Роботи розпочали сьогодні вранці о 9.00 за місцевим часом, закінчити все планують до світанку.

Фото: ERR

Начальник оперативного штабу південної префектури Валло Коппель додав, що поліція сьогодні виконувала основне завдання щодо інструктажу всіх резервістів, які прибувають на кордон.

За словами заступника голови департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічєва, зараз не спостерігаються спроби міграційного тиску на Естонію. Проте слід бути готовим до всього, упевнений він.

Що зводитимуть на кордоні Естонії з Росією?

На кордоні двох країн планують встановити електронну охоронну систему. Прикордонники запускатимуть безпілотники із спеціальними сенсорами. На 90-кілометровій ділянці кордону хочуть звести паркан висотою 2,5 м.

[ + – ] Поліція допомагає прикордонникам Фото: ERR

Прикордонники визначили на карті до десяти ділянок, на яких можна збудувати до 40 кілометрів загороджень за допомогою троса завдовжки 120 км. Одна ділянка знаходиться у місті Нарва, а інша – на південному сході Естонії.

До 25 листопада до естонсько-російського кордону хочуть наздогнати дорожню техніку сил оборони. До 26 листопада на ділянці східного кордону обмежать польоти пілотованого та безпілотного авіатранспорту.

Естонія вже обладнала приблизно 25 км кордону, зараз тривають роботи ще на одній ділянці завдовжки 39,5 км. Довжина естонсько-російського кордону – 338 км, з них 76 км – лінія річкою Нарва, а 127 км – Чудським озером.

[ + – ] Естонія та Росія не оформили кордон юридично Фото: ERR

Кордон на суші завдовжки 135 км проходить по важкопрохідній місцевості та в лісі, тому юридично оформленого кордону немає. МЗС РФ та Естонії підписали прикордонний договір у 2014 році, але досі не ратифікували.

План естонської влади передбачає, що кордон із Росією добудують до 2026 року. Наразі роботи ведуть у прискореному темпі через мігрантську кризу на кордоні Білорусі та Польщі.

Фокус повідомляв, що Міністерство фінансів України схвалило виділення 17 мільярдів гривень на облаштування державного кордону з Росією та Білоруссю.

19 листопада стало відомо, що мігранти пішли з табору на кордоні Польщі та Білорусі. Декого вже вивезли до Іраку.