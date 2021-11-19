Монастирський анонсував будівництво кордону з Росією та Білоруссю за 17 млрд гривень

Мінфін погодився надати цю суму, тепер її необхідно додати до бюджету-2022. Також Кабмін виділить кошти для виготовлення колючого дроту.

Міністерство фінансів погодилося виділити 17 мільярдів гривень на облаштування державного кордону з Росією та Білоруссю. Крім цього, Кабінет міністрів має намір виділити 21 мільйон гривень для закупівлі колючого дроту. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За словами урядовця, кошти для облаштування кордону необхідно буде закласти в державний бюджет-2022.

"Уряд уже ухвалив рішення про виділення 21 мільйона гривень для закупівлі матеріалу для виготовлення колючого дроту для облаштування державного кордону (…) Мінфін підтвердив, що вони готові виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білоруссю", — сказав міністр.

[ + – ] Монастирський про будівництво кордону

Глава МВС додав, що сьогодні Кабмін створить міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі та визначить його склад. Монастирський також запевнив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю, довжина якої становить 1 084 кілометри, під контролем і стабільна.

Міністерство вже визначило десять ділянок кордону, через які мігранти можуть прорватися на територію України — їхня загальна довжина становить 270 кілометрів.

Крім цього, Монастирський анонсував перші навчання, які сили МВС проведуть спільно з Міноборони через два тижні. Силовики відпрацюють сценарії протидії напливу мігрантів із боку Білорусі.

Також міністр розповів, що для захисту кордону буде застосовано спеціальну тактику. У її межах перший ешелон оборони кордону буде оснащений лише захисними засобами, проте в разі агресивних дій мігрантів силовики зможуть застосовувати проти порушників зброю, зокрема й вогнепальну. Монастирський додав, що МВС уже визначило райони, де можуть сформувати резерви силовиків. У цьому випадку стоїть завдання, щоб їх змогли перекинути до критичних ділянок кордону за 30-60 хвилин.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в разі проникнення мігрантів із боку Білорусі на територію України силовики не відкриватимуть вогонь. В МВС водночас повідомили, що Україна посилить ділянку кордону з республікою за допомогою безпілотників і спеціальної техніки.

Раніше Фокус писав, що озброєні білоруськими прикордонниками біженці ламають огорожу на кордоні з Польщею.