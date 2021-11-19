Монастырский анонсировал строительство границы с Россией и Беларусью за 17 млрд гривен

Минфин согласился выделить эту сумму, теперь ее необходимо включить в бюджет-2022. Также Кабмин выделит средства для изготовления колючей проволоки.

Министерство финансов согласилось выделить 17 миллиардов гривен на обустройство государственной границы с Россией и Беларусью. Помимо этого Кабинет министров намерен выделить 21 миллион гривен для закупки колючей проволоки. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам чиновника, средства для обустройства границы необходимо будет заложить в государственный бюджет-2022.

"Правительство уже приняло решение о выделении 21 миллиона гривен для закупки материала для изготовления колючей проволоки для обустройства государственной границы (…) Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Беларусью", — сказал министр.

[ + – ] Монастырский о строительстве границы

Глава МВД добавил, что сегодня Кабмин создаст межведомственный координационный штаб противодействия миграционному кризиса и определит его состав. Монастырский также заверил, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью, протяженность которой составляет 1084 километра, под контролем и стабильна.

Министерство уже определило десять участков границы, через которые мигранты могут прорваться на территорию Украины — их общая протяженность составляет 270 километров.

Помимо этого Монастырский анонсировал первые учения, которые силы МВД проведут совместно с Минобороны через две недели. Силовики отработают сценарии противодействия наплыву мигрантов со стороны Беларуси.

Также министр рассказал, что для защиты границы будет применена специальная тактика. В рамках нее первый эшелон обороны границы будет оснащен только защитными средствами, однако в случае агрессивных действий мигрантов силовики смогут применять против нарушителей оружие, в том числе и огнестрельное. Монастырский добавил, что МВД уже определило районы, где могут быть сформированы резервы силовиков. В этом случае стоит задача, чтобы их смогли перебросить к критическим участкам границы за 30-60 минут.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае проникновения мигрантов со стороны Беларуси на территорию Украины силовики не будут открывать огонь. В МВД в свою очередь сообщили, что Украина усилит участок границы с республикой при помощи беспилотников и специальной техники.

Ранее Фокус писал, что вооруженные белорусскими пограничниками беженцы ломают ограждение на границе с Польшей.