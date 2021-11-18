Близько 300 мігрантів з Іраку повернуться з Білорусі на батьківщину (відео)

Проблем з доставкою мігрантів від кордону до Мінська не існує, оскільки білоруська влада, за словами представника МЗС Іраку, сприяє цьому.

В Ірак сьогодні мають вивезти близько трьохсот мігрантів, які 11 днів провели на польсько-білоруському кордоні. Для цього з Багдаду до Мінська за ними вилітає літак іракських авіаліній. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Представник МЗС Іраку Ахмед ас-Сахаф напередодні повідомив, що з Білорусі добровільно вирішили повернутися 325 людей. Серед тих, хто поїде на батьківщину, є жінки з дітьми та сімейні пари.

За словами дипломата, ті біженці, які звернулися до посольства за допомогою, перебувають у Мінську, чекаючи на авіарейс. При цьому він зазначив, що влада Білорусі сприяє доставленню мігрантів з прикордонних територій до столиці.

Доля решти нелегалів, які опинилися в тяжкому становищі на польсько-білоруському кордоні, поки що невідома. Напередодні Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з Ангелою Меркель, під час якої лідери країн обговорили можливості розв'язання міграційної кризи. Ця розмова була піддана жорсткій критиці з боку Польщі та Прибалтійських країн. Зокрема у Варшаві заявили, що не мають наміру визнавати жодних домовленостей, зроблених в обхід польського уряду.

У свою чергу Меркель переговорила з російським президентом Володимиром Путіним і попросила "вплинути" на білоруського лідера, підкресливши при цьому, що використовувати мігрантів як інструмент проти Євросоюзу є неприпустимим і нелюдським.