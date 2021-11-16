"Жахливий сигнал": Меркель розкритикували за телефонну розмову з Лукашенком

Політики в ЄС вважають, що обговорювати ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі з Лукашенком неприйнятно. Ангела Меркель легітимізує Лукашенка, якого не визнають президентом.

Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Цей факт викликав негативну реакцію серед німецьких політиків, в Естонії та Польщі. Про це повідомляє DW.

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Критика Меркель у Німеччині

Зокрема, депутат від фракції Зелених та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур заявив, що переговори з Лукашенком – це "жахливий сигнал". Євросоюз не визнає президенство Лукашенка, вважаючи його нелегітимним. Своїми діями Меркель легітимізує його режим.

Естонія та Польща розкритикували Меркель за розмову з Лукашенком

15 листопада голова комісії МЗС Естонії Марко Міхкельсон також заявив, що розмовою Меркель легітимізує Лукашенка.

"Це було серйозне розчарування, оскільки ми зайняли спільну позицію, що ми не визнаємо Лукашенка главою білоруської держави. Такий контакт Меркель справляє досить дивне враження", — заявив Міхкельсон.

У Польщі віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський також розкритикував Меркель.

"Інтернаціоналізація, безумовно, необхідна, але не настільки, щоб вести переговори над нашими головами та робити подібні пропозиції", — заявив Качинський.

Про що була розмова Лукашенка та Меркель

Під час розмови Меркель обговорила з білоруським президентом ситуацію на кордоні з Польщею, зокрема, заявивши про необхідність гуманітарної допомоги біженцям. Сторони домовилися й надалі обговорювати ситуацію на білорусько-польському кордоні.

Це був перший офіційний контакт європейського лідера з Олександром Лукашенком після виборів 2020 року. ЄС на офіційному рівні не визнає Лукашенка переможцем під час виборів.

Нагадаємо, мігранти почали ламати огорожу на кордоні з Польщею, білоруська влада дала біженцям світлошумові гранати. 10 листопада Меркель попросила Путіна вплинути на білоруську владу в питанні напливу мігрантів до польського кордону.