"Ужасный сигнал": Меркель раскритиковали за телефонный разговор с Лукашенко

Политики в ЕС считают, что обсуждая ситуацию на границе Беларуси и Польши с Лукашенко неприемлемы. Ангела Меркель легитимизирует Лукашенко, которого не признают президентом.

Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Этот факт вызвал негативную реакцию среди немецких политиков, в Эстонии и Польше. Об этом сообщает DW.

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Критика Меркель в Германии

В частности, депутат от фракции Зеленых и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур заявил, что переговоры с Лукашенко — это "ужасный сигнал". Евросоюз не признает презеденство Лукашенко, считая его нелегитимным. Своими действиями Меркель легитимизирует его режим.

Эстония и Польша раскритиковали Меркель за разговор с Лукашенко

15 ноября глава комиссии МИД Эстонии Марко Михкельсон также заявил, что разговор Меркель легитимизирует Лукашенко.

"Это было серьезное разочарование, поскольку мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель производит довольно странное впечатление", — заявил Михкельсон.

В Польше вице-премьер-министр Ярослав Качинский также раскритиковал Меркель.

"Интернационализация, безусловно, необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими головами и делать подобные предложения", — заявил Качинский.

О чем был разговор Лукашенко и Меркель

В ходе разговора Меркель обсудила с белорусским президентом ситуацию на границе с Польшей, в частности заявив о необходимости гуманитарной помощи беженцам. Стороны договорились и дальше обсуждать ситуацию на белорусско-польской границе.

Это был первый официальный контакт европейского лидера с Александром Лукашенко после выборов в 2020 году. ЕС на официальном уровне не признает Лукашенко победителем на выборах.

Напомним, мигранты начали ломать ограждение на границе с Польшей, белорусские власти дали беженцам светошумовые гранаты. 10 ноября, Меркель попросила Путина повлиять на белорусские власти в вопросе наплыва мигрантов к польской границе.