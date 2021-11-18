Около 300 мигрантов из Ирака вернутся из Беларуси на родину (видео)

Проблем с доставкой мигрантов от границы в Минск не существует, поскольку белорусские власти, по словам представителя МИД Ирака, оказывают этому содействие.

В Ирак сегодня должны вывезти около трехсот мигрантов, которые 11 дней провели на польско-белорусской границе. Для этого из Багдада в Минск за ними вылетает самолет иракских авиалиний. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф накануне сообщил, что из Беларуси добровольно решили вернуться 325 человек. Среди тех, кто уедет на родину есть женщины с детьми и семейные пары.

По словам дипломаты, те беженцы, которые обратились в посольство за помощью, находятся в Минске в ожидании авиарейса. При этом он отметил, что власти Беларуси содействуют доставке мигрантов с приграничных территорий в столицу.

Судьба остальных нелегалов, которые оказались в бедственном положении на польско-белорусской границе пока неизвестна. Накануне Алекснадр Лукашенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, во время которого лидеры стран обсудили возможности решения миграционного кризиса. Этот разговор был подвергнут жесткой критике со стороны Польши и Прибалтийских стран. В частности в Варшаве заявили, что не собираются признавать никаких договоренностей, сделанных в обход польского правительства.

В свою очередь Меркель переговорила с российским президентом Владимиром Путиным и попросила "повлиять" на белорусского лидера, подчеркнув при этом, что использовать мигрантов в качестве инструмента против Евросоюза недопустимо и бесчеловечно.