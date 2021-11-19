Залишили колоди та дошки: мігранти пішли з табору на кордоні Польщі та Білорусі (відео)

Голова прикордонної служби Польщі стверджує, що в районі переходу "Кузьниця" більше немає мігрантів. Частину з них відправили до логістичного центру, а решта вилетіла до Іраку.

Мігранти залишили табір на кордоні Польщі та Білорусі в районі прикордонного переходу "Брузги" і пішли в невідомому напрямку. Про це повідомила у Twitter прикордонна служба Польщі.

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Білоруські служби спостерігали за переміщенням мігрантів, наголосили прикордонники.

За словами голови прикордонної служби Польщі, у районі переходу Кузьниці більше немає мігрантів, більшість із них розмістили в логістичному центрі, а решта вилетіла до Іраку.

Поліція Підляського воєводства опублікувала відео, зняте з повітря. На кадрах видно дві смуги, де були намети, а також колоди та дошки. На боці Білорусі йшли дві людини у формі, а польська машина силових структур патрулювала територію навколо паркану.

У Білорусі захотіли відновити рух на прикордонному переході "Брузги-Кузьниця", заявили в польському прикордонному відомстві. Відповідні служби упорядковують територію покинутого табору біля прикордонного переходу Брузги.

Учора дві групи мігрантів намагалися силою перетнути кордон Білорусі та Польщі. В одній групі було 500, а в іншій – 50 агресивно налаштованих іноземців.

Міністерство внутрішніх справ Польщі 18 листопада поставило ультиматум білоруській владі через ситуацію з мігрантами. Польща погрожувала закрити залізничний пункт пропуску в Кузьниці. На відповідь чекали до 21 листопада.

Також до Іраку мали вивезти близько трьохсот мігрантів, які 11 днів провели на кордоні Білорусі та Польщі. Добровільно Білорусь захотіли залишити 325 людей.

Про ситуацію з іншими нелегалами наразі невідомо. Міграційна криза почала згасати після розмови білоруського лідера Олександра Лукашенка з Ангелою Меркель. Варшава говорила про невизнання домовленостей, ухвалених в обхід уряду Польщі.

Меркель також просила президента Росії Володимира Путіна "вплинути" на Лукашенка, щоб він не використовував мігрантів як інструмент проти Євросоюзу.