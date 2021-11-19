Оставили бревна и доски: мигранты ушли из лагеря на границе Польши и Беларуси (видео)

Глава погранслужбы Польши утверждает, что в районе перехода "Кузница" больше нет мигрантов. Часть из них отправили в логистический центр, а остальные вылетели в Ирак.

Мигранты покинули лагерь на границе Польши и Беларуси в районе погранперехода "Брузги" и ушли в неизвестном направлении. Об этом сообщила в Twitter пограничная служба Польши.

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Белорусские службы наблюдали за перемещением мигранты, подчеркнули пограничники.

По словам главы пограничной службы Польши, в районе перехода Кузница больше нет мигрантов, большинство из них разместили в логистическом центре, а остальные вылетели в Ирак.

Полиция Подляшского воеводства опубликовала видео, снятое с воздуха. На кадрах видны две полосы, где были палатки, а также бревна и доски. На стороне Беларуси шли два человека в форме, а на польской машина силовых структур патрулировала территорию вокруг забора.

В Беларуси захотели возобновить движение на пограничном переходе "Брузги-Кузница", заявили в польском погранведомстве. Соответствующие службы приводят в порядок территорию покинутого лагеря возле погранперехода Брузги.

Вчера две группы мигрантов пытались силой пересечь границу Беларуси и Польше. В одной группе было 500, а в другой — 50 агрессивно настроенных иностранцев.

Министерство внутренних дел Польши 18 ноября поставило ультиматум белорусским властям из-за ситуации с мигрантами. Польша угрожала закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Ответ ждали до 21 ноября.

Также в Ирак должны были вывезти около трехсот мигрантов, которые 11 дней провели на границе Беларуси и Польши. Добровольно Беларусь захотели покинуть 325 человек.

О ситуации с другими нелегалами пока неизвестно. Миграционный кризис начал угасать после разговора белорусского лидера Александра Лукашенко с Ангелой Меркель. Варшава говорила о непризнании договоренностей, принятых в обход правительства Польши.

Меркель также просила президента России Владимира Путина "повлиять" на Лукашенко, чтобы он не использовал мигрантов как инструмент против Евросоюза.