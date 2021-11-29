Дрон + противотанковый гранатомет: в Норвегии создали необычный беспилотник (видео)

Установка 66-мм гранатомета позволяет существенно расширить спектр применения дрона без риска дли жизни военных. Снаряд способен поразить даже танк, запуская на него снаряд сверху.

Норвежская компания Nammo создала дрон с противотанковым гранатометом М72 LAW. Об этом сообщает Army Recognition.

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Новая концепция предусматривает установку легкого противотанкового гранатомета калибром 66-мм. В результате у разработчиков получилось создать гибкое и мощное противотанковое оружие, которым можно управлять дистанционно.

Стандартный вариант М72 LAW способен вести огонь с максимальной эффективной дальностью около 350 метров, а установка гранатомета на дрон существенно ее расширяет. При обычном использовании вести огонь из гранатомета нужно с плеча оператора.

Скрестив дрон с гранатометом компании по факту удалось создать оружие с вариантом атаки сверху против тяжелобронированных целей, вплоть до танков. Таким образом оператор гранатомета не рискует своей жизнью.

[ + – ] Уничтожение минивэна с дрона Фото: скриншот

В настоящее время прямая видеотрансляция с камер на дроне передается обратно оператору. Максимальная дальность действия около 3-4 километров, но с улучшенным уровнем сигнала компания рассчитывает получить дальность до 50 км.

Напомним, в США скрестили дрон-камикадзе с беспилотником для повышения времени эксплуатации в воздухе и с более точной наводкой на цель.

Фокус сообщал, что в 2022 году в Украине стартуют испытания дрона-камикадзе "Гром", который также доставляется к цели дроном.