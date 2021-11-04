В США скрестили барражирующий боеприпас с беспилотником (фото)

Совмещение дрона-камикадзе с БПЛА позволяет значительно повысить время использования комплекса в воздухе для более точной наводки на цель.

Мировой лидер в области интеллектуальных роботизированных систем AeroVironment Inc. объявила об успешной интеграции дрона-камикадзе Switchblade 300 со средним дроном Jump 20. Об этом сообщает Army Recognition.

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Сообщается, что барражирующий боеприпас удалось интегрировать путем крепления специальной пусковой системы на Switcgblade 360. Его запустили дистанционно, путем запуска с системы Jump 20. Управление в полете осуществлялось специальным пультом управления.

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"Это комплексное интегрированное решение позволяет клиентам проводить больше времени в воздухе, чем если бы они развертывали Switchblade самостоятельно, что дает возможность вести постоянное наблюдение в режиме реального времени. Это повысит вероятность определения правильной цели и свести к минимуму сопутствующий ущерб", — заявил Бретт Хащ, вице-президент AeroVironment.

Jump 20 — это беспилотник с системой вертикального взлета и посадки. Используется для разведки и наблюдения. В воздухе может находиться более 14 часов с дальностью действия в 185 км. Как пишут в издании, дрон идеально подходит для многоцелевых операций.

[ + – ] Jump 20 Фото: naval news

Switchblade 300 — это барражирующий боеприпас, который способен наводиться на цель автономно или пилотируемым способом. Может передавать координаты GPS и видео в режиме реального времени для сбора информации, нацеливания или распознавания объектов. Характеризуется повышенной летальностью, дальностью действия и высокой точностью нанесения ударов.

[ + – ] Switchblade 300

Напомним, в 2022 году в Украине стартуют испытания дрона-камикадзе "Гром", который также доставляется к цели дроном.

Ранее сообщалось, что Израиль и Южная Корея объединяют свои усилия для разработки дронка-камикадзе следующего поколения.