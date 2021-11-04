В США скрестили барражирующий боеприпас с беспилотником (фото)
Совмещение дрона-камикадзе с БПЛА позволяет значительно повысить время использования комплекса в воздухе для более точной наводки на цель.
Мировой лидер в области интеллектуальных роботизированных систем AeroVironment Inc. объявила об успешной интеграции дрона-камикадзе Switchblade 300 со средним дроном Jump 20. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что барражирующий боеприпас удалось интегрировать путем крепления специальной пусковой системы на Switcgblade 360. Его запустили дистанционно, путем запуска с системы Jump 20. Управление в полете осуществлялось специальным пультом управления.Важно
"Это комплексное интегрированное решение позволяет клиентам проводить больше времени в воздухе, чем если бы они развертывали Switchblade самостоятельно, что дает возможность вести постоянное наблюдение в режиме реального времени. Это повысит вероятность определения правильной цели и свести к минимуму сопутствующий ущерб", — заявил Бретт Хащ, вице-президент AeroVironment.
Jump 20 — это беспилотник с системой вертикального взлета и посадки. Используется для разведки и наблюдения. В воздухе может находиться более 14 часов с дальностью действия в 185 км. Как пишут в издании, дрон идеально подходит для многоцелевых операций.
Switchblade 300 — это барражирующий боеприпас, который способен наводиться на цель автономно или пилотируемым способом. Может передавать координаты GPS и видео в режиме реального времени для сбора информации, нацеливания или распознавания объектов. Характеризуется повышенной летальностью, дальностью действия и высокой точностью нанесения ударов.
Напомним, в 2022 году в Украине стартуют испытания дрона-камикадзе "Гром", который также доставляется к цели дроном.
Ранее сообщалось, что Израиль и Южная Корея объединяют свои усилия для разработки дронка-камикадзе следующего поколения.