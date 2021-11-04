Есть не только МиГ. Как Болгария заменила советские истребители на американские F-16

Летом 2016 года болгарские военно-воздушные силы пришли в упадок из-за недостатка финансирования на фоне политических дрязг в Софии. Но вмешательство США спасло ситуацию.

Когда на юго-восточной границе страны образовалась зияющая брешь в системе противовоздушной обороны, вмешалось НАТО, направив эскадрилью F-15 из ВВС калифорнийской Нацгвардии на замену парализованным болгарским ВВС.

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Фокус перевел текст Дэвида Экса, который описывает проблемы болгарских ВВС — и то, как эти проблемы решались.

ВВС Болгарии после распада советского военного блока

Болгария — бывший советский сателлит, вступивший в НАТО в 2004 году. Унаследовав старое советское оборудование и военную доктрину, крошечное европейское государство (с населением всего семь миллионов человек и экономикой в 55 миллиардов долларов) изо всех сил старалось соответствовать стандартам НАТО.

Болгарские ВВС прилагали все усилия, чтобы содержать около 100 старых советских самолетов, включая девять истребителей МиГ-29, из которых только четыре были пригодны к полетам, и дюжину штурмовиков Су-25. С деньгами было туго. Тренировочные и оперативные полеты проводились редко.

[ + – ] Тренировочные и оперативные полеты проводились редко. Болгарские МиГ-29 в небе. Фото: Chavdar Garchev

Правительство неоднократно обещало увеличить финансирование ВВС — и, по мнению критиков, неоднократно нарушало это обещание. Понимая, что собственные ВВС не могут эффективно патрулировать воздушное пространство страны, в феврале 2016 года парламент Болгарии одобрил обращение к НАТО с просьбой о помощи.

Трансатлантический военный альянс регулярно направляет эскадрильи истребителей для патрулирования над Исландией и странами Балтии, у которых нет собственных истребителей. Соглашение с Болгарией распространяет обязательства НАТО по "воздушному патрулированию" на страну, у которой на самом деле есть свои истребители, но которая попросту не может их содержать.

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1 августа 2016 года генерал-майор Румен Радев — в то время командующий ВВС Болгарии и действующий пилот МиГ-29 — подал в отставку в знак протеста, якобы возмущенный отсутствием поддержки. Ярый приверженец России Радев вскоре вошел в политику и в ноябре 2016 года победил на выборах, став следующим президентом страны.

Тем временем с апреля 2016 года ВВС США развернули в Европе 194-ю эскадрилью истребителей, входящую в состав ВВС Нацгвардии Калифорнии. Развертывание проходило в рамках схемы Пентагона Theater Support Package, которая предусматривает ротацию американских сил в Европе для сдерживания российской агрессии.

194-я эскадрилья направила четыре F-15 в Исландию для охраны воздушного пространства и восемь двухмоторных истребителей в Румынию для обучения. Поскольку отставка Радева только усугубила проблемы болгарских ВВС, в августе 2016 года НАТО обратилось за помощью к американцам. 194-я эскадрилья быстро перебросила четыре F-15, находившихся в то время в Румынии, на болгарскую авиабазу в Граф-Игнатьево, откуда они могли патрулировать черноморскую границу Болгарии.

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НАТО и Пентагон восприняли поспешную перебазировку с радостью. "Очень важно, что мы стоим бок о бок с нашими союзниками по НАТО, — заявил подполковник Сезар Гонсалес, командир по обслуживанию самолетов 194-й эскадрильи. — Мы всей душой преданы безопасности Европы и помогаем Болгарии и странам, которые просят нас о помощи".

На самом деле миссия F-15 в Болгарии одновременно усугубила и сгладила глубокие политические разногласия в стране… и в самом НАТО. Избрание Радева президентом совпало с подъемом пророссийских и антинатовских лидеров по всему альянсу. В первую очередь — Дональда Трампа в Соединенных Штатах.

Калифорнийские истребители вернулись в США в октябре 2016 года. Войдя в эпоху неопределенности после избрания Радева, Министерство обороны Болгарии бросилось на поиски 10 запасных двигателей стоимостью 20 миллионов долларов для самолетов МиГ-29 ВВС. Явно намекая на Радева, министерство заявило, что новенькие двигатели доказывают: "пропагандистские заявления о том, что ВВС списали со счетов", не соответствуют действительности.

София объявила тендер на закупку новых истребителей для замены МиГ-29. Летом 2019 года правительство одобрило сделку с США на сумму 1,2 миллиарда долларов на приобретение восьми новых F-16 Block 70s, а также запчастей и дополнительного оборудования. F-16 должны прибыть в Болгарию до конца 2022 года. София сообщила, что позже, возможно, закажет еще восемь самолетов.

[ + – ] Американский истребитель F-16 заменит устаревшие МиГи Болгарии Фото: Lockheed Martin

Об авторе

Дэвид Экс занимал должность редактора по вопросам обороны в National Interest. Автор графических романов War Fix, War Is Boring и Machete Squad.

Эта статья впервые появилась в апреле 2020 года и переиздается в связи с интересом читателей.