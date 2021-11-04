У США схрестили боєприпас, що баражує, з безпілотником (фото)
Поєднання дрона-камікадзе з БПЛА дозволяє значно підвищити час використання комплексу в повітрі для точнішого наведення на ціль.
Світовий лідер у галузі інтелектуальних роботизованих систем AeroVironment Inc. оголосив про успішну інтеграцію дрона-камікадзе Switchblade 300 із середнім дроном Jump 20. Про це повідомляє Army Recognition.
Повідомляється, що боєприпас, що баражує, вдалося інтегрувати шляхом кріплення спеціальної пускової системи на Switcgblade 360. Його запустили дистанційно, шляхом запуску з системи Jump 20. Управління в польоті здійснювалося спеціальним пультом управління.Важливо
"Це комплексне інтегроване рішення дозволяє клієнтам проводити більше часу в повітрі, ніж якби вони розгортали Switchblade самостійно, що дає можливість вести постійне спостереження в режимі реального часу. Це підвищить імовірність визначення правильної мети та звести до мінімуму супутні збитки", — заявив Бретт Хащ, віцепрезидент AeroVironment
Jump 20 — це безпілотник із системою вертикального зльоту та посадки. Використовується для розвідки та спостереження. У повітрі може бути понад 14 годин із дальністю дії 185 км. Як пишуть у виданні, дрон ідеально підходить для багатоцільових операцій.
Switchblade 300 — це боєприпас, що баражує, який здатний наводитися на ціль автономно або пілотованим способом. Може передавати координати GPS і відео в режимі реального часу для збирання інформації, націлювання чи розпізнавання об'єктів. Характеризується підвищеною летальністю, дальністю дії та високою точністю завдання ударів.
Нагадаємо, у 2022 році в Україні стартують випробування дрону-камікадзе "Грім", який також доставляється до мети дроном.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль і Південна Корея об'єднують свої зусилля для розробки дронка-камікадзе наступного покоління.