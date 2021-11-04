У США схрестили боєприпас, що баражує, з безпілотником (фото)

Поєднання дрона-камікадзе з БПЛА дозволяє значно підвищити час використання комплексу в повітрі для точнішого наведення на ціль.

Світовий лідер у галузі інтелектуальних роботизованих систем AeroVironment Inc. оголосив про успішну інтеграцію дрона-камікадзе Switchblade 300 із середнім дроном Jump 20. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що боєприпас, що баражує, вдалося інтегрувати шляхом кріплення спеціальної пускової системи на Switcgblade 360. Його запустили дистанційно, шляхом запуску з системи Jump 20. Управління в польоті здійснювалося спеціальним пультом управління.

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"Це комплексне інтегроване рішення дозволяє клієнтам проводити більше часу в повітрі, ніж якби вони розгортали Switchblade самостійно, що дає можливість вести постійне спостереження в режимі реального часу. Це підвищить імовірність визначення правильної мети та звести до мінімуму супутні збитки", — заявив Бретт Хащ, віцепрезидент AeroVironment

Jump 20 — це безпілотник із системою вертикального зльоту та посадки. Використовується для розвідки та спостереження. У повітрі може бути понад 14 годин із дальністю дії 185 км. Як пишуть у виданні, дрон ідеально підходить для багатоцільових операцій.

[ + – ] Jump 20 Фото: naval news

Switchblade 300 — це боєприпас, що баражує, який здатний наводитися на ціль автономно або пілотованим способом. Може передавати координати GPS і відео в режимі реального часу для збирання інформації, націлювання чи розпізнавання об'єктів. Характеризується підвищеною летальністю, дальністю дії та високою точністю завдання ударів.

[ + – ] Switchblade 300

Нагадаємо, у 2022 році в Україні стартують випробування дрону-камікадзе "Грім", який також доставляється до мети дроном.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і Південна Корея об'єднують свої зусилля для розробки дронка-камікадзе наступного покоління.