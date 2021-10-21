Ізраїль і Південна Корея об'єднують зусилля для виробництва дронів-камікадзе наступного покоління

Компанії підписали між собою меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спільний розвиток боєприпасів, що баражують.

Korea Aerospace Industries (KAI) та Israel Aerospace Industries (IAI) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо програми боєприпасів, що баражують, для максимальної ефективності в протиповітряній обороні від супротивника. Про це повідомляє Defense News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Угода була підписана 20 жовтня на виставці аерокосмічної та оборонної виставки ADEX-2021 у Сеулі. Декларацією сторони заявляють про спільне виробництво боєприпасів, що баражують (дронів-камікадзе).

Компанії планують очолити розвиток майбутніх безпілотників для задоволення різноманітних потреб клієнтів.

"З метою очолити майбутнє безпілотних літальних апаратів ми прагнемо розробляти технології безпілотних літальних апаратів наступного покоління", — заявив Чан Хон-хан із KAI.

Повідомляється, що система озброєння нового класу застосовуватиметься проти особливо чутливих і рухомих цілей. Боєприпаси, що баражують будуть поєднувати в собі можливості ракет і дронів із пошуку, ідентифікації та атаки цілей.

Що таке боєприпас, що баражує?

[ + – ] Боєприпас, що баражує, Warmate

Боєприпас, що баражує, або дрон-камікадзе — це вид безпілотників, які здатні виявляти й уражати ціль самостійно. Здебільшого для знищення цілей вони пікірують її подібно до керованої ракети. Саме тому їх називають дронами-камікадзе. Часто такі безпілотники малих розмірів, тому з ними важко боротися традиційними засобами ППО.

Нагадаємо, в Туреччині створили дрон-камікадзе для знищення ворожих БПЛА. Він діятиме в межах єдиної системи, охороняючи об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше українська компанія UkrspecSystems представила дрон-камікадзе RAM II.